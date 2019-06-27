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圓展推單點視訊會議系統 免費搭載會議伺服器

2019-06-27 18:25經濟日報 記者張義宮╱即時報導

圓展科技（TWSE: 3669）領先業界推出全新單點視訊會議系統AVer EVC170，內建視訊會議伺服器，有效提升點對點連線的多元性和方便性，是7人以上中、大型會議室最佳的視訊會議解決方案。

圓展表示，AVer EVC170以經濟實惠的價格提供內建會議伺服器服務，支援SIP註冊和多種通訊協定，無論與會者使用H.323、SIP或WebRTC，皆可輕鬆與會；搭載網路位址轉換裝置穿越功能(NAT)，能適應不同網路環境，大幅降低管理成本及複雜度；支援會議ID，透過圓展獨家行動視訊會議軟體EZMeetup，輸入會議ID或點擊會議邀請連結，即可迅速開啟視訊會議。

近年來，資訊安全防護成為企業關注的問題，基於商務應用安全考量，AVer EVC170採用進階加密標準（AES）和系統設定、遠端管理額外加密處理，防止第三方竊聽且確保只有通訊雙方能讀取內容，讓與會者可安心討論商業策略或機密資訊。

圓展強調，除兼具多功能性與機密性，在硬體部分也保有優異設計，AVer EVC170搭載PTZ 18倍鏡頭、Full HD1080p高畫質影像，可清楚呈現重要細節；自動增益控制、自動回音消除及噪音抑制技術，讓會議免於噪音干擾；藉由簡報分享功能、支援雙螢幕輸出模式，可兼顧視訊和簡報分享，搭配單鍵錄影功能，可同時將發言、討論過程存於隨身碟中，方便日後檢視、追蹤。此外，與會者可下載圓展獨家免費加值軟體，享有高效且彈性的協同合作體驗。

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