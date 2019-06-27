郡宏光電拚成長 卡位觸控面板轉單商機

2019-06-27 17:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



觸控材料廠郡宏光電指出，隨著中美貿易戰再度延燒，各大手機廠為避開風險，已陸續策略性調整觸控面板業務，並將部分觸控面板訂單將回流台灣，而公司則有望受惠這波轉單效應，挹注未來營運動能。

據悉，郡宏光電創立在2008年，由日本郡是株式會社GUNZE及台灣華宏合資成立，引進日本原廠使用生產設備，獲得原廠提供技術與資源，可提供客戶評價卻與日本原廠同等技術與品質的產品。

由於這波美中貿易戰讓許多廠商思考產能外移，尤其是華為遭美封殺，更牽扯龐大的供應鏈，恐加速外移的速度。業界人士指出，在OLED面板上，去年也被蘋果手機採用，整個市占率逐步擴大，而OLED觸控模組中除了貼合的技術外，本身最為關鍵的材料導電薄膜（ITO）技術，目前除了日商日東電工和尾池工業擁有該技術外，還有位在台南的郡宏光電具備量產能力。

針對這波產業移出大陸的趨勢，郡宏光電發言人陳力文表示，郡宏看好此次訂單轉移效應，因為主要目前除了日本大廠，郡宏有日本GUNZE百年大廠專利和材料，對接下來的轉單效應充滿信心。

此外，蘋果iPhone近年銷量疲軟，雖然採用OLED面板，但OLED機種實際銷售卻不見大幅提升，因此，蘋果需要將OLED應用在其他產品上，來解決龐大的庫存問題，而iPad和MAC系列被預期是接來可能採用的產品，對於相關供應鏈帶來潛在動能。