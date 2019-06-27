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精誠宣布結盟美軟體新創 助企業加速朝雲發展

2019-06-27 14:12經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

資訊服務商精誠（6214）今（27）日宣布與美商軟體新創公司CONTRAST SECURITY結盟，代理兩大產品Contrast Assess與Contrast Protect應用系統安全漏洞偵測與自我防護解決方案，提供企業朝雲發展所需的安全防護。精誠表示，未來將攜手CONTRAST SECURITY為台灣企業打造強健的防護機制，協助企業安心擁抱雲端，加速數位轉型。

CONTRAST SECURITY成立於2014年，專注於新一代web應用程式的安全技術，公司創始人Jeff Williams為原OWASP（The Open Web Application Security Project）組織的共同創辦人，在應用安全領域被視為業界領導者。

精誠表示，CONTRAST SECURITY採用新一代web應用程式安全技術IAST與RASP，能使企業在系統開發、測試與上線維運全生命週期，即時監測並精準辨別安全漏洞，準確度高達99%，讓企業可以有效率地防禦攻擊，降低處理誤判或是假警報的時間與資源。

精誠數位創新應用事業部副總經理張皇裕表示，Contrast Assess與Contrast Protect解決方案有不干擾開發與系統運營的特性，讓研發人員能安心兼顧開發與測試，大幅縮短一半以上應用系統交付周期，深受DevOps開發人員青睞。

張皇裕也說，精誠擁有豐富的DevOps與資安導入經驗，此次引進CONTRAST SECURITY兩大產品，結合精誠豐富的產業知識與經驗，不僅將協助企業加速發展雲端應用，更同步做到資安保護，將DevOps進化為DevSecOps，確保企業資產與權益。目前積極導入該解決方案的企業以銀行、保險及泛金融業為主，其次為政府單位與電信業者，在台灣已有不錯的實績。

根據CONTRAST SECURITY實績驗證，採用Contrast Assess與Contrast Protect解決方案的團隊平均每年減少六成以上的安全檢測及防護費用，此外更有企業回饋他們的軟體部門工作量因此減少85%。

據微軟去年發布的資安報告發現，網路攻擊一年讓台灣損失5% GDP。面對越來越嚴峻的資安威脅，CONTRAST SECURITY APAC區總經理陳兆仁表示，傳統的資安防禦早已無法滿足企業數位轉型帶來的資安需求，深信只有讓軟體能夠實現自我檢測及自我保護，才能真正有效的降低安全風險。

陳兆仁也說，此次與台灣首屈一指的資訊服務商精誠合作，希望能藉助精誠豐富的產業服務經驗，攜手把領先全球的應用安全技術帶到台灣，提供企業數位轉型所需的安全防護。」

目前全球財富500強前10名中，有三家企業是CONTRAST SECURITY服務的客戶，全球頂尖25家金融機構中亦有七家已採用其兩大解決方案。

精誠資訊深耕台灣資訊服務多年，尤其在金融領域協助企業導入混合雲管理、微服務架構、資訊安全管理與數位安全鑑識、軟體授權合規管理與優化等服務有豐富經驗，本次期待與CONTRAST SECURITY合作，能協助企業加速導入DevSecOps，滿足客戶數位轉型的多元需求。

精誠宣布結盟CONTRAST SECURITY，助攻企業加速朝雲發展，左為CON...
精誠宣布結盟CONTRAST SECURITY，助攻企業加速朝雲發展，左為CONTRAST SECURITY APAC區總經理陳兆仁，右為精誠數位創新應用事業部副總經理張皇裕。圖／精誠提供
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