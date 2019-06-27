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價值轉型 面板廠多元發展找商機

2019-06-27 13:28經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

中國大陸面板新產能不斷開出，未來至少三年內，面板可預期將面臨沉重的價格壓力。為力求突破，友達群創近年積極找尋出路，以面板為基底，朝著新事業布局，如友達成立三間新公司，跨足大健康事業、水處理解決方案及智慧零售；群創要靠AI人工智慧，爭取面板以外的商機，並用舊世代廠自產關鍵材料。

如今，面板正經歷激烈的產業淘汰賽。面板業者直言，面板業與2010年時相比，已經有很大的變化，近年續存的面板廠，都朝向不同的「多元化」方向發展，未來未必僅是面板廠，需要重新定義。

友達積極展開價值轉型，從顯示技術出發，近年著力於「軟硬整合」，進一步延伸面板價值鏈，提供一站式服務。開創新事業即為其中一個布局，並已開始帶進營收，比如，友達成立子公司創利空間，並在去年收購美國ComQi，建構智慧零售生態系統，公共顯示屏（PID）解決方案已有約3,000台應用於國內便利商店。

群創打造自動化設備，並對其技術信心滿滿。群創總經理楊柱祥日前表示，「群創不只是製造業，也要當AI服務業」，未來將從製造、品質、供應鏈管理，延伸到智慧辦公，同時規劃成立群創大學，傳承AI智能實戰經驗。

此外，群創日前展示其自產面板驅動IC關鍵材料薄膜覆晶封裝基板 （COF），試圖把握新商機。群創執行副總丁景隆指出，COF是用小世代線製作，「老廠放到新領域是非常厲害的武器」，COF已完成筆電產線驗證，5月放量生產，將陸續用在筆電和監視器產品上，並已取得美國、中國大陸專利。

群創強攻自動化，找尋面板以外的新商機。本報資料照
群創強攻自動化，找尋面板以外的新商機。本報資料照
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友達透過軟硬整合，打造智慧零售解決方案。本報資料照
友達透過軟硬整合，打造智慧零售解決方案。本報資料照
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群創自製COF。報資料照
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面板群創友達
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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