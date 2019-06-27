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矽品董座林文伯出席日月光投控股東會 力挺意味濃厚

2019-06-27 11:49經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

封測龍頭日月光投控（3711）今（27）日股東會出現意外嘉賓，矽品董座林文伯首度以董事身分親自出席股東會，凸顯雙方互信、互動關係良好，力挺意味濃厚。

由於封測雙雄日月光與矽品在2018年4月合組日月光投控之時，送件中國商務部審核，商務部通過但規範雙方需兩年內獨立營運的條件，獨立營運的限制在今年11月24日到期。緘默期，日月光僅表示，感謝林文伯董事出席參加。

林文伯在去年日月光投控首次股東會後，董監改選中，成為董事，今年是首次以董事身份出席日月光控股股東會，日月光與矽品合併案，雖然還未有機會談及實質整合，但雙方互信基礎逐漸建立，互動關係良好，林文伯出席股東會，間接表達力挺、站台的意味濃厚。

針對日矽的合併，林文伯先前出席環旭電子贊助中華職協圍乙隊活動時曾表示，日月光投控運作有效率且比原先預期好，並稱讚投控董事長張虔生胸襟相當大，對日月光、矽品都是同樣對待，沒有感受到壓力，雙方合作愉快。

另外，日月光控股股東會順利通過107年營業報告書及盈餘分派案，每股配發2.5元現金股利。另外，股東會亦通過辦理國內現金增資發行普通股，發行股數以不超過3億股為限。

矽品董事長林文伯。 聯合報系資料照
矽品董事長林文伯。 聯合報系資料照
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股東會日月光林文伯
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