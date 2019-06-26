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英業達可利用結盟夥伴 在美國生產伺服器

2019-06-26 22:08經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

美系外資今（26）日發布報告表示，英業達策略投資美商ZT Systems，將可以利用ZT Systems在美國的廠房組裝伺服器相關產品，作為美中貿易戰，除了墨西哥廠的另一個因應方案，藉此降低關稅衝擊的風險，並擴大出貨產品給雲端資料中心。

美系外資表示，ZT Systems是美國的系統整合商，主要生產高速電腦運算，以及儲存產品，ZT Systems並為資料中心在全球提供客製化服務，英業達主要是透過ZT Systems，出貨伺服器主機板給亞馬遜、臉書及微軟等客戶。

經由投資ZT Systems，英業達將可以利用該公司在美國的組裝廠房，以作為英業達墨西哥廠生產之外的另一個選項，這可以減輕關稅風險，也可以擴大英業達在2020年的市占率，因此，這項結盟具有正面意義。

美系外資也預估，英業達2019年第2季筆電出貨量優於預期，將季增15%至20%，主要是受惠，因為要避免被課徵關稅，客戶提前拉貨，同時，中國大陸的BAT（百度、阿里巴巴與騰訊）的伺服器機櫃出貨量，在第2季也同步提升，但由於出貨平均價格差一點，可能會影響到第2季的毛利率。

美系外資預估，英業達2019年第2季毛利率將較第1季下滑，第2季淨利也將季減27%，年減45%。雖然總體經濟不確定、貿易關係緊張，以及獲利的波動，均會影響英業達股價，但對英業達仍持正面看法，主要是該公司能成功分散產品線與產能移轉，加上有穩固的現金流收益。

英業達外資
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