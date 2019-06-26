開發與Line策略合作 帶新創業前進日本

2019-06-26 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



中華開發金控今天表示，旗下開發創新加速基金成立的中華開發創新加速器（CCIA），本月率領台灣新創團隊，赴日拜會策略夥伴LINE等多家重要日本企業。

開發創新加速器成立後致力成為新創界的平台，透過與台灣新創公司的各項積極互動，充份了解業者對於開拓海外市場的強烈需求，因此以開發創新加速器豐沛的資源帶領新創走出台灣，作為開打國際盃的第一步；首發日本，成果豐碩。

開發創新加速基金總經理郭大經表示，台灣新創公司要擴大規模惟有走出海外；挑選日本成為首站，不只因為日本與台灣的地緣關係，還包括日本的大商社企業文化，市場供應鏈位階分明，加上新創生態系樣貌差異，反而提供台灣新創團隊技術或服務的切入利基。

參與開發創新加速器日本首發團的新創公司投資戶包括FunNow、KKday、AsiaYo、Viscovery及Cherri Tech等五家公司，業務範團涵蓋旅遊觀光、AI人工智慧與創新金融等不同領域，除拜會LINE以外，也拜會日本最大電商及網路搜尋龍頭，及日本具領導地位的旅遊、交通及金融集團高層。

郭大經指出，希望能產生「母雞帶小雞」的實質效益，有效連結台灣新創團隊與日本商業、科技、金融業界高層，並以「團隊模式」取代「單打獨鬥」，為新創媒合所需資源，進一步促成投資機會。

LINE大中華區投資負責人何劼表示，與開發創新加速器的緊密合作是LINE在台灣投資策略中不可或缺的部分，雙方合作不僅止於資本層面，同時也共同發掘潛在投資機會，台灣和日本在技術、商業模式、以及市場經驗方面都有很多可以互補之處。

連結亞洲各國特色的線上訂房平台AsiaYo創辦人暨CEO鄭兆剛表示，AsiaYo創業是以全亞洲為目標市場，藉由拜訪日本一線商社，洽談商業合作機會，對新創未來拓展日本市場幫助很大。