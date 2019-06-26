未來兩大任務 劉揚偉：只要做到 鴻海會變得更好

2019-06-26 18:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海S次集團總經理、即將於7月接任鴻海董事長的劉揚偉提到，鴻海未來董事長的兩大任務，他在鴻海曝光的官方訪談影片提到兩個任務，其中之一是「維護鴻海DNA」，同時他說「只要把這個家掃得更乾淨，只要做到這個，我覺得鴻海會變得更好。」

由於鴻海創辦人郭台銘將轉換跑道從政，時逢股東會後郭台銘正式請辭，鴻海集團在此時展開45周年紀念活動其中最關鍵的一部分是「鴻海風雲45」系列紀錄訪談影片，近日陸續在鴻海官方youtube頻道更新完整版本包含郭台銘、劉揚偉等一系列談話更備受關注。

劉揚偉在「鴻海風雲45」訪談特別提到郭台銘，劉揚偉說，「我也看到他面對中國官員的態度是威武不能屈的態度...還有很多台灣公司採購量若到上兆、一定會有親戚朋友在裡面，但鴻海沒有，也是因為他無私，常常掛在嘴邊勉勵我們的就是獨裁為公，40多年的循循善誘不斷提醒大家，把他的觀念經驗能讓相關同仁深植心中，成為一個企業DNA不會因為他離開或者不做董事長而沒有，接下來的董事長他首要任務就是維護這個DNA。」

劉揚偉也提到，當然經過這45年有很多傳承，「下一個董事長還可以做一件事情，把這個家掃得更乾淨，只要做到這個、我覺得鴻海會變得更好。」

鴻海官方頻道「鴻海風雲45」完整影片連結如下：

https://www.youtube.com/watch?v=WSQkCIsO0jg