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美中貿易談判 美國財長：已完成90％協議了

國內第一家 台灣大通過SBTi科學基礎減碳目標審查

2019-06-26 18:01經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

面對全球暖化與能源永續的議題，台灣大(3045)以世界最高標準、自主制定以科學為基礎的減碳目標，今年6月通過堪稱全球最嚴格的科學基礎目標倡議組織（Science-Based Targets initiative, SBTi）審查，成為國內第一家非電子製造業、也是亞洲第二家獲此國際審查通過的電信科技公司，為實踐控制全球氣溫暖化2℃以內的目標，積極展現節能減碳、降低環境衝擊的最大決心。

SBTi是由CDP、聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）、世界資源研究所（World Resources Institute, WRI）等組織共同設立，其倡議的科學基礎減碳目標 (Science Based Targets) 是以達成全球控制暖化趨勢在2℃之內的總碳排為基礎，藉由科學方法及權重計算方式，計算在全球碳預算的情境下，特定產業、特定公司合理的排放（減碳）額度。

根據SBTi網站資料顯示，截至今年6月底為止，全球共計586個企業向SBTi提交減碳計畫的承諾，但僅有3成9企業審查合格，其中，全球電信產業更只有11家企業通過，顯示碳管理是全球各大產業，尤其電信業的嚴峻挑戰。

台灣大董事長蔡明忠表示，全力促成2G、3G關站，已為台灣節能減碳帶來具體成效，緊接著5G即將釋照，將更戮力推動〈電信管理法〉5G網路基礎建設「共頻、共網、共建」政策，期望能以3G、4G全台共網先行試驗，有效控制資源及用電量的浪費、降低全台碳排量，引領產業共同為台灣、為地球盡最大努力節能減碳。

他說，台灣大帶頭在2017年底提出2030心大願景計畫(Zetta Connected 2030)，不但積極回應聯合國SDGs、科學基礎目標(SBT)、氣候相關財務揭露(TCFD)等國際倡議，更制定SBT減碳路徑，並訂下範疇1、2在2030年碳排放較2016年減少30%，以及範疇3在2030年碳排放量較2018年減量15%的目標，以科學化方式，為環境永續貢獻一己之力。

在台灣大全體總動員下，2018年節能減碳績效斐然，不僅全年節電超過1,644萬度，並透過再生能源憑證取得，再生能源自發使用、綠能建設等多軌並行的策略下，展現亮眼成績。

今日再獲得SBT科學基礎減碳目標審查的肯定，成為全台電信與服務業唯一一家通過審核的企業，不但為台灣大執行節能減碳的目標注入強心針，也為台灣電信產業的環境永續樹立典範。

減碳台灣大4G
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