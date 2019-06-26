AI浪潮崛起 近7成中小企業已開始或計劃採用

2019-06-26 17:47 中央社 台北26日電



Yahoo奇摩與中華民國全國中小企業總會攜手，今天首度發表「中小企業AI行銷白皮書」，發現近7成中小企業已開始或計劃採用AI解決方案，逾4成中小企業計劃採用AI行銷廣告。

中華民國全國中小企業總會秘書長戴麗芬今天在記者會表示，從Yahoo奇摩「中小企業AI行銷白皮書」看到，迎戰智能時代不再只是大型企業專屬課題，占全台企業總數98%的中小企業也正摩拳擦掌，積極借助創新科技的力量。

根據Yahoo奇摩「中小企業AI行銷白皮書」，台灣有37%中小企業已經開始採用人工智慧（AI）解決方案，另有31%中小企業計劃採用，合計近7成；其中，已經開始應用AI的主要領域為顧客互動（49%）、數據蒐集（44%）、行銷廣告（31%）。

Yahoo奇摩消費者洞察暨數據分析部資深經理張家宜指出，已經運用或測試AI的產業以3C/通訊、金融保險、旅遊為主，共通點是都以服務為導向，而且都擁有大量的用戶數據。至於計劃採用AI的產業以零售/餐飲、製造/專業技術、教育為主。

張家宜說，調查發現，44%的中小企業計劃在行銷廣告領域採用AI，其中最期待AI行銷廣告能達成的3大目標分別是「更精準找到新客」（77%）、「掌握顧客喜好與行為」（76%）、「更個人化的溝通」（70%）。

Yahoo奇摩營銷優化事業群業務總經理陳婉怡表示，原生廣告能跨螢呈現並與網頁內容整合，自去年12月起，Yahoo奇摩原生廣告整合全新AI技術，推出Yahoo奇摩AI原生廣告，可鎖定既有及潛在消費族群，提高成交機會，推出至今已有近6成客戶採用AI原生廣告解決方案。