矽創高階感測挹注 Q2業績估增逾三成、Q3更旺

2019-06-26 17:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



驅動IC廠商矽創（8016）於26日召開股東會，針對下半年展望，該公司董事長毛穎文表示，看起來沒什麼大問題。法人估計，該公司本季業績將創高，季增幅度超過三成，而第3季表現還會更旺。

矽創去年每股純益為7.03元，於股東會中通過配發每股現金股利5元，今年前五月合併營收為48.66億元，達同期新高，年增26.8％，首季每股純益為1.7元。

受惠於手機全螢幕發展趨勢，矽創的感測業務從去年第4季起，躍居該公司第2大產品線，今年首季相關業績占比為28％，其第一大產品線行動裝置驅動IC的業績比重則為43％。

據了解，矽創的感測業務，去年高階產品比重才占三成多，但今年首季已經超過七成，預期本季占比還會更高，全年占比達七成以上可期。而且除了陸廠OPPO與Vivo等訂單之外，其今年感測客戶新增三星，後續還有華為訂單將放量，由於在客戶端的滲透率還有增長空間，因此相關業績仍具成長潛力。

同時，矽創感測業務去年業績占比還不到二成，本季業績比重估計將提升到超過三成水準。去年下半以來整體毛利率就因為感測業務帶動拉升，今年首季毛利率為32.66％。法人認為，該公司本季毛利率，將比首季更好。