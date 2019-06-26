中華開發創新加速器打國際盃 首發日本

2019-06-26 16:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



中華開發金控旗下開發創新加速基金成立的中華開發創新加速器 ，本月率領台灣新創團隊，赴日本拜會包括開發創新加速器策略夥伴LINE等多家重要日本企業。

中華開發表示，開發創新加速器成立後致力成為新創界的平台，透過與台灣新創公司的各項積極互動，充分了解業者對於開拓海外市場的強烈需求，因此以開發創新加速器豐沛的資源帶領新創走出台灣，作為開打國際盃的第一步；首發日本，成果豐碩。

開發創新加速基金總經理郭大經表示，台灣新創公司要擴大規模惟有走出海外；挑選日本成為首站，不只因為日本與台灣的地緣關係，還包括日本的大商社企業文化，市場供應鏈位階分明，加上新創生態系樣貌差異，反而提供台灣新創團隊技術或服務的切入利基，開發也觀察到，「這股需求相當強烈 ，藉由日本市場做敲門磚，助攻新創團隊進入全球市場打國際盃，是我們的願景」。

參與開發創新加速器日本首發團的新創公司投資戶包括FunNow、KKday、AsiaYo、Viscovery及Cherri Tech等五家公司。這五家公司業務範團涵蓋旅遊觀光、AI人工智慧與創新金融等不同領域，在開發創新加速器的安排下，除策略夥伴LINE以外，也拜會日本最大電商及網路搜尋龍頭，同時還有日本具領導地位之旅遊、交通及金融集團高層。