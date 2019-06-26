Yahoo搶AI行銷財 助攻中小企業轉型

2019-06-26 15:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



Yahoo奇摩攜手中華民國中小企業總會，今（26）日首度發表《中小企業AI行銷白皮書》，同步介紹「動態智慧投遞」、「智慧模擬受眾」及「動態場景廣告」三大AI原生廣告解決方案亮相，力挺中小企業。

Yahoo表示，現在已有近七成中小企業，開始使用或計畫應用AI解決方案，顯見AI已成中小企業未來經營發展重要動能。

Yahoo自去年12月起，將原生廣告整合AI技術，推出YahooAI原生廣告，透過精準鎖定既有及潛在消費族群、有效吸客，近一步提高成交機會，比如，傳統燈飾店YP燈飾，即運用智慧模擬受眾，導流線下門市、帶動成交率提升30%。

Yahoo奇摩營銷優化事業群業務總經理陳婉怡指出，至今已有近六成客戶，採用AI原生廣告解決方案。

Yahoo消費者洞察暨數據分析部資深經理張家宜指出，根據調查，有逾四成中小企業計畫採用AI在行銷廣告領域，相較目前已應用在廣告行銷領域的中小企業，比例大幅高出四成，顯見AI行銷的發展動能持續增強中。其中最期待AI行銷廣告能達成的三大目標，分別是更精準找到新客、掌握顧客喜好與行為，以及更個人化的溝通。

此外，Yahoo也從報告中觀察到，二代接班人對全面擁抱AI應用明顯更加積極，相較創辦人，二代接班人採用AI解決方案的比例增加逾三成。