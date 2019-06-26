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LINE攜手Naver 打造跨國黑客松AI RUSH 2019

2019-06-26 14:33經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

LINE今（26）日宣布，將首次與南韓市占第一的搜尋引擎NAVER 聯手舉辦以人工智慧為主題的跨國黑客松「AI RUSH 2019」，不限國籍、廣邀全球AI技術好手參加，致力活絡AI社群並促進技術發展。

LINE 自2017年發表雲端AI技術平台Clova後，陸續推出多款搭載Clova智慧音箱等產品，LINE正持續開發與優化Clova技術，包括人類聲音語音辨識（Speech Recognition）、了解發話意圖自然語言辨識（NLU, Natural Language Understanding），以及自然語音合成（Natural Speech Synthesis）等各種AI相關技術，讓搭載Clova的產品擁有最佳品質。

LINE視AI領域為重要戰略事業，將與南韓最大搜尋引擎、且在日文與韓文上擁有精湛自然語言處理技術的 NAVER 合作針對全球開發者舉辦技術競賽AI Rush 2019。

有鑒於當前許多企業與組織對先進 AI 技術的需求與日俱增，LINE與NAVE R希望透過共同舉辦AI RUSH 2019，活絡對AI有深厚興趣、並具備優異技術的開發者社群，並對逐年進展的AI技術產業有所貢獻。

LINE南韓黑客松
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