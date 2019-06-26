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科技部組菁英團隊 前進新南向最大新創展

2019-06-26 12:34中央社 台北26日電

為引領台灣科技新創公司前進東南亞市場，科技部成立的台灣科技新創基地（TTA）將率領28個新創菁英團隊，前進新加坡27日的新創展，並成立TTA台灣新創館。

科技部今天發布新聞稿指出，新加坡InnovFestUnbound新創展是東南亞地區規模最大的新創展，每年吸引來自超過80個國家、4500個企業夥伴、3000個新創團隊、400位講者與會。

科技部說，這次將於展覽中整合科技部及經濟部商業司各項創業育成計畫，規劃未來生醫（SmartHealthcare）、智慧生活（Living Future）和科技新創（Tech Startup）3大主題，以TTA為國家新創品牌，對國際展現台灣新創能量，並匯聚國際資源，推送團隊前進亞太、邁向國際。

科技部表示，為協助參展團隊深度鏈結生態圈潛在資金人脈，特與TTA新南向生態圈夥伴NUS Enterprise合作，安排展前企業路演，拜訪國際大廠如新加坡航空SIA、思科Cisco、大都會保險公司MetLife及馬來西亞最大銀行Maybank等。

同時，為提升TTA於新南向創新創業生態圈知名度，將於開展首日舉辦TTA國際論壇，邀請有多年投資與業界經驗人士，探討台灣與新南向生態圈的資源鏈結與未來展望。

TTA自2018年6月成立以來，吸引來自各國科技新創相關的組織及全球加速器等篩選科技新創進駐，並定期引介國際業師資源，協助獲選團隊以矽谷的模式和思維打入國際新創圈，並傳授參加國際展覽相關行銷技巧，更提供現場演練的機會，盼能強化團隊拓展海外市場的能力，獲得海外創投及國際企業的青睞。

科技部說，TTA積極鏈結台灣與全球新創生態圈，聚焦於人工智慧、軟體及半導體等應用領域的發展。透過TTA品牌的國際行銷策略，讓台灣科技新創團隊受到全球產業與投資人的關注，開啟台灣科技新創與全球合作機會，並加速科技新創投入於全球產業。

科技部生態東南亞
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