中華電信壯大AI團隊 初期目標以500人為單位

2019-06-26 12:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



中華電信總經理郭水義 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 5G、AI（人工智慧）、物聯網時代來臨，各大電信業者都在積極培養自己的研發團隊，中華電信（2412）董事長謝繼茂今（26）日指出，未來將壯大中華電信內部人工智慧團隊，初期目標以500人為單位，專注設備維運、AI語音客服、智慧安防、智慧交通領域。

中華電今日上午舉辦「108年度上半年歡送榮退同人感恩餐會」，本次預計退休581人，今年總計退休人員將達1,000人，中華電信預計今年將招募1,600人，大學生起薪約為37,000元，最高可達48,000元。

中華電信指出，員工目前平均年齡約為51.2歲，40歲以下員工占22%、35歲以下員工占11%，雖然目前年輕人占比較低，但近年因應產業發展與招募所需，員工年齡層有年輕化的趨勢。

中華電信預計7月展開近年來最大的招募活動，預計招募447位線路維運、電信網路規劃設計及維運、電力及空調維運管理、資訊系統開發及維運、業務行銷推廣與企業客戶技術服務等員工，AI、大數據、物聯網、行動支付、資安、5G領域人才也將會是招募重點。

謝繼茂指出，人才是公司最重要的資產，年輕世代是通訊傳播使用最頻繁的受眾，他們未來將成為公司業務發展最強大的主力，中華電信具備國際研發能量，更有完善的培訓環境與育才計畫，訴求「工作與生活平衡」，今年於楊梅區電信研究院打造全新智慧綠能建築員工宿舍，希望讓員工有個安心的居住環境。

中華電未來將以科技力量來補齊人力缺額，並不會「退一個補一個」；謝繼茂指出，人工智慧、大數據技術成熟，未來中華電內部流程也將有所改變，像是內部資訊類部門，未來可減掉一半以上的人力，轉而利用科技力量來補齊。

面對高科技產業爭搶人才，外界也好奇中華電信是否會像高科技產業挖角？謝繼茂表示，先前也曾有過這樣的招募方式，但也發現挖角人才做不久，很快就會被其他科技公司挖走，自己培養的數據科學家反而留得下來。