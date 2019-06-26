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會嚇到還是會想買？ 超擬真韓國瑜頭套出現了

緯創攜手恩主公醫院 推動智慧醫院

2019-06-26 10:49經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

緯創董事長林憲銘 記者黃義書／攝影
緯創董事長林憲銘 記者黃義書／攝影
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緯創（3231）強攻醫療生技，今（26）日宣布旗下緯創醫學將完整落實智能血透照護服務，運用醫療雲端化及大數據平台，提供一系列「智能血透照護解決方案」，進一步拓展技術應用，與恩主公醫院攜手推動「智慧醫院」，逐步建構智慧醫療的生態系統，提供以人為本的全面性照護。

緯創表示，「智能血透解決方案」不僅僅是一套系統，緯創醫學科技串聯物聯網、大數據分析以及人工智慧等先進的軟體技術，提供一套從臨床、居家至管理的完整服務流程。

自助報到系統結合一站式量測站，病患透過護理站電子白板接收最新資訊，智能血透管理系統以人工智慧分析，顯示血透併發症的風險警示與趨勢圖，提供高品質的血液透析照護。為縮短醫病距離，使智慧化服務不再侷限於醫院，透析居家照護APP將應用延伸至院外，設計以病患為中心的智能照護，打造醫病共享平台。

緯創醫學總經理黃俊東指出，智能血透的應用是以病患為中心，延伸到智慧醫院整合方案，逐步發展成智慧醫療的生態系統。期許以先進科技技術輔佐醫療服務，合作推動以人為本的智慧醫院發展。

緯創醫學以智能血透為核心，積極在各大醫院落實系統應用，並與恩主公醫院共同推動智慧醫院，設計數位醫療方案三大系統：「ICD10智能推薦」、「手術室排程管理系統」與「智能醫療語音平台」，水平、垂直整合醫院的核心技術，院內及院外應用。

緯創近年著墨智慧醫療甚深，與小港醫院、台北榮總等均有合作，先前旗下馬雅資訊就與恩主公醫院簽署「智能醫院」合約，這是緯創首次集團整體動員與醫療院所合作，包含緯創、緯謙、馬雅資訊都提供產品或軟體服務，該計畫與以往針對個別護理系統不同，是從整體醫院規劃出發打造的服務，智能醫院方案預估兩年內完成。

緯創護理生態
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