華碩前進巴西發表全系列筆電 在地製造拓展市場版圖
華碩（2357） 共同執行長許先越今（26）日率領團隊前進巴西聖保羅，發表全系列ASUS ZenBook筆記型電腦，包括首款Made in Brazil（巴西生產製造）的ZenBook筆記型電腦ZenBook 14 （UX433），及搭載華碩獨家ScreenPad智能動態觸控板的 ZenBook Pro 15（UX580）、ZenBook Pro 14（UX480），同時更推出上個月剛在台北COMPUTEX亮相的ZenBook Pro Duo （UX581），巴西成為ZenBook Pro Duo首波開賣國家。
許先越表示，「2011年領先業界推出超輕薄筆電ZenBook，奠定Ultrabook新型態，翻轉筆記型電腦的市場生態。從變形筆電Transformer Book、雙螢幕筆電TAICHI、到智能動態觸控板ScreenPad、及再次進化的ScreenPad Plus，都展現出源源不絕的創新與創意，打造兼具高效、美學、工作與娛樂的最佳筆電，帶給使用者最無與倫比的行動運算體驗」。
華碩長期深耕巴西市場，旗下ZenFone智慧型手機自2014年進軍巴西，已成功在當地打響品牌知名度，成為奢華眾享的代名詞，並長期穩踞當地市場前五強；華碩表示，這次推出全系列ASUS ZenBook產品，將為當地民眾帶來更極致、更在地化的數位生活體驗，並再次拓展筆電版圖，同步搶攻市佔與心佔率。
留言