華碩前進巴西發表全系列筆電 在地製造拓展市場版圖

2019-06-26 10:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



華碩（2357） 共同執行長許先越今（26）日率領團隊前進巴西聖保羅，發表全系列ASUS ZenBook筆記型電腦，包括首款Made in Brazil（巴西生產製造）的ZenBook筆記型電腦ZenBook 14 （UX433），及搭載華碩獨家ScreenPad智能動態觸控板的 ZenBook Pro 15（UX580）、ZenBook Pro 14（UX480），同時更推出上個月剛在台北COMPUTEX亮相的ZenBook Pro Duo （UX581），巴西成為ZenBook Pro Duo首波開賣國家。

許先越表示，「2011年領先業界推出超輕薄筆電ZenBook，奠定Ultrabook新型態，翻轉筆記型電腦的市場生態。從變形筆電Transformer Book、雙螢幕筆電TAICHI、到智能動態觸控板ScreenPad、及再次進化的ScreenPad Plus，都展現出源源不絕的創新與創意，打造兼具高效、美學、工作與娛樂的最佳筆電，帶給使用者最無與倫比的行動運算體驗」。