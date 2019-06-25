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中職／逆轉秀！猿破紀錄 連5半季封王

郭台銘：若受大陸威脅 富士康隨時有能力轉移生產基地

2019-06-25 22:38經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海創辦人郭台銘今（25日）晚在國民黨初選國政願景發表會的媒體提問強調，「我已辭去鴻海董事長，未來決策我不會再參與，但若富士康真的受到中國大陸威脅，富士康隨時隨地有能力轉移生產基地。我再強調一次，富士康是接全球知名公司的訂單，全球佈局生產。」

郭台銘也說，「不像媒體中間台的蔡老闆是做大陸的內需市場，才會卑躬屈膝迎合中國大陸，甚至包括不合理的要求。」

富士康鴻海
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