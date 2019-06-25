旭隼謝卓明強調專注、深入細節 是業績、獲利成長關鍵

2019-06-25 22:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



旭隼25日股價再度擠下信驊，成為股后，其競爭優勢就是專注ODM UPS。主導營運靈魂人物的旭隼董事長謝卓明，以一貫的低調、務實作風，強調經營管理上「專注、深入細節」，是業績、獲利成長的關鍵。

全球UPS年產值高達新台幣近3,000億元，但少量多樣化的程度超乎想像。旭隼UPS型號超過1萬個，導入生產線的平均3,000至4,000個而已，每一料號甚至只生產20至30個客製化產品，就得更換品項；最多製造上千個也得轉換，如何持續生產是很重要的。

因此，謝卓明強調，營運上專注ODM，取得客戶長期信任，開拓新客層；管理上，每一個功能單位最高主管，包括他在內都必須親力親為，專注細節，才能因應UPS產業的特性。

多年來旭隼一直是全球中小型UPS代工龍頭，不做品牌，不跟客戶做業績競爭，受到客戶好評；UPS又有少量多樣化的特色，旭隼擁有自動化生產性高的優勢，符合客戶需求，成為業績、獲利向上的二大助力。

創立於2008年的旭隼，邁向第11年，是一家年輕的公司，不過，外銷大將出身的謝卓明在UPS產業已有數十年豐富經歷，拿到全球前十大UPS品牌大廠的多家訂單。

股本7.87億元的旭隼，去年稅後純益18.13億元，獲利超過二個股本，加上配息高達21.5元，成為股價向上有利的支撐。