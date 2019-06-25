vivo公布「一主三輔」戰略：5G手機第3季推出

2019-06-25 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸手機品牌vivo 25日在首屆創新日上發布，首款5G手機將在今年第3季推出，同日vivo還發布「一主三輔」的5G終端發展戰略，除了5G手機外，還會逐步把5G場景入口拓展到AR眼鏡、智慧手錶、智慧耳機等更多設備。

澎湃新聞報導，vivo表示，會透過多設備、多應用及多場景協同發展，承載消費者連接數位世界和物理世界的需求，擴展人與數位世界、物理世界的交互能力，從而使vivo 5G智慧終端在連接上擁有更加寬廣的空間，更好提升用戶體驗。

一年一度的世界移動通信大會（MWC上海2019）上，vivo將對外展示iQOO 5G版，普通用戶可以親自體驗vivo 5G手機在5G網路下的視頻通話、視頻直播等5G應用場景。

作為本次創新日發布的智慧穿戴設備，vivo AR眼鏡支持雙螢幕異顯和6DOF技術，在連接手機後，創新的雙螢幕異顯交互，可以實現移動辦公、AR遊戲、3D高清視頻、識人識物等諸多功能。

AR眼鏡與5G手機相配合，借助5G網路高頻寬、高速率、低時延特性可以承載高清流媒體以及更豐富的資訊增強，為使用者提供沉浸式的體驗，讓用戶感受5G時代AR交互新方式。

對於用戶日益增長的細分體驗需求，vivo推出全新Jovi 2.0溫暖智慧型人工智慧，並將於2019年第3季正式上線，Jovi的對話模式涵蓋了聽、說、看、觸、拍、掃等六大方向。

目前，Jovi一共探索了8大類一級場景，22類二級場景，上千個場景需求。基於vivo IoT開放生態聯盟，Jovi物聯APP和vivo手機深度整合，接入Jovi物聯實現設備連接和控制的已經有18家企業，23個品類，超過430款設備。

此外，vivo還表示，將在MWC 2019展示120W快充技術。

vivo智慧終端機事業部總經理王友飛表示，vivo Super FlashCharge 120W超快閃充將在MWC展會上正式亮相，超高充電功率再次打破行業紀錄，實現快充技術的突破。