英業達投資美商ZT Group Int'l 搶雲端伺服器商機

2019-06-25 19:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



英業達今日公告，斥資5,481萬美元（約新台幣17.18億元）取得美商Zt Group International Inc.70股的股權，投資目的是以財務投資為主，並加強雙方策略聯盟關係。

美商ZT Group Int'l, Inc.是生產電腦運算及儲存解決方案的公司，該公司提供的產品，包括伺服器系統及高速儲存解決方案等，主要供應給大型資料中心，用來做大數據的分析，並出貨整合型的機櫃、交換器與電源管理方案等，ZT也設計資料中心與特殊應用。

ZT Group Int'l, Inc.也是美國成長最快速的私人公司之一，其過去五年的成長，較產業平均成長值高出兩倍。由於英業達本身就是做企業端伺服器，以及資料中心伺服器的廠商，外界認為，搭上ZT Group，可以推動英業達在資料中心伺服器進一步的成長。

英業達董事長卓桐華之前就表示，以伺服器產品來說，英業達在美國與中國都占據最好的位置，全球前三大伺服器品牌DHL（戴爾、惠普與聯想），英業達都是第一供應商，而且在這三家品牌供貨比重超過50% 。