亞馬遜資料中心不用中國製產品 增添良維成長力道

2019-06-25 19:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



亞馬遜資料中心產品不用中國大陸製的產品，擴大對良維下單，加上歐洲精品家電、美系筆電與智慧手機均將採用Type C的產品，使得該公司2020年業績將爆發，2019年下半年進入傳統旺季，業績也會優於上半年。

良維今（25）日舉行股東會，董事長李淳正表示，良維卡位資料中心的商機，是與國內伺服器組裝龍頭與電源供應器大廠合作，出貨亞馬遜，由於亞馬遜資料中心不用中國製的產品，良維因此受惠，未來將放在泰國廠生產，因伺服器線組一條單價達200美元，2020年出貨將呈現跳升，法人預期，一年可能有3至5萬條用量。

在歐洲家電龍頭訂單方面，李淳正說，過去交貨是以吸塵器用線為主，現在出貨擴大至電風扇、吹風機、捲髮器、直髮器等，因產品要求高，平均一條單價可達10美元；現該客戶一個月營業額約30萬美元，未來將逐步拉高到100萬美元，2020年可能挑戰200萬美元，且毛利率遠高於公司平均。

李淳正指出，良維這幾年積極在產品轉型與製程改善，現在已經算是國內龍頭廠商，其中技術、模塊式生產方式是其利基，現最大競爭對手來自大陸，但在中美貿易戰下，公司反而受惠。

在Type C部分，他說，因應影音傳輸的需求，更高端的Gen2傳輸速度可達15G，可應用的範圍包括電競、高階商用筆電、PAD等裝置，是公司著墨的重心，現已有大客戶完成認證，最慢2019年9月開始出貨，真正爆發會在2020年。

另外，良維是美系智慧手機客戶，在資訊產品的線材供應商，但2020年大改版的智慧型手機，該公司已有線材及變壓器送樣中，客戶也在進行產能與報價的評估，一旦順利通過，並正式出貨，對營收貢獻可期，預期結果今年底明朗。