親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

醫療、自動駕駛 AI發展潛力大

2019-06-25 19:13台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

簡立峰表示，AI產業在智慧醫療跟自動駕駛會有很好發展，但是目前在法律責任歸屬下還...
簡立峰表示，AI產業在智慧醫療跟自動駕駛會有很好發展，但是目前在法律責任歸屬下還有努力空間。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
分享
AI是結合跨領域最好的工具！25日的「AI語音數據發表會」中，台大資工系教授林軒田表示，其實AI的概念很早就有，但如果有更多大數據，便可加速AI發展。谷歌台灣總經理簡立峰則提到，在軟、硬體與5G網路逐漸到位下，AI會讓智慧醫療、自動駕駛都會有很好發展。

蒐集夠多data

林軒田說，AI的概念其實很早就有，而且很簡單，只要能夠蒐集越多data，就可加強AI辨識能力。他以衛星導航系統舉例，從以前看紙本地圖，到後來可以用簡單的定位算出最短路徑，到現在可以結合路況、公車路線、車流量等資訊算出最佳化路徑，就是透過不斷蒐集data而成。

他提到，AI不只可以用在谷歌地圖，連颱風強度都可以判斷。他說，許多資深氣象預報員拿到颱風衛星雲圖，用看的就知道颱風的強度。因此他們以此為發想，將大量的颱風衛星雲圖丟到演算法中，用神經網絡的運算模式跑模擬，目前實驗還在進行中，效果還不錯。

演算法不同應用

簡立峰說，微軟創辦人比爾蓋茲20年前預測現在會有哪些科技會蓬勃發展，幾乎全部命中，所以媒體又請他再預測一次20年後什麼樣的科技會發展，10項裡有關AI的項目就佔超過一半，如微型機器人、藥丸醫療、醫療級穿戴心電圖等，因此AI無可避免是未來的發展趨勢，而且任何領域都用得到。

「如果要更快速發展跟應用AI，需要許多前人種樹。」他提到，其實許多不同領域利用的神經網絡運算模式其實都是同一套演算法，只是他們將它採用後再針對不同產業進行修改。因此，公開且可修改的演算法技術（Open Source）是非常重要的，有了Open Source，會讓企業應用AI的成本大幅降低。

軟、硬體同步發展

另外他也提到，如果要加速大數據的處理速度，除了軟體以外，硬體也會逐步升級，其中晶片是很關鍵的元件，台灣在這方面就很有優勢。另外，以往大數據都是以雲端處理，但已經有人開始研發手機（雲端應用方／終端區）處理大數據，配合日後5G網路的普及，讓機器的反應逐漸加快。

他特別提到，尤其在低延遲性要求高的自動駕駛、同步翻譯、智慧醫療與聲音管家等應用，在軟硬體逐步升級下，應用會更加廣泛。他舉例，以前谷歌同步翻譯還需要用9個程式翻議不同種語言，可是現在他們已經在試驗，只利用一個系統就可以翻譯所有語言，講話如果中、英文夾雜都沒關係。

法律歸屬+使用者經驗

不過他特別提醒，未來在大數據應用下，資安與法律是人類需要面對的問題。它以無人車舉例，如果發生車禍，責任要歸屬在車商、還是寫程式的工程師？另外，無人車的設計是以「極度安全」為標準，因此系統偵測到黃燈就會煞車，可是人類卻可能闖黃燈。

因此他預估，整個AI系統的設置與人類使用者經驗的配合，加上日後法律責任的歸屬，都會是AI科技發展下需要面對的問題。

【更多精采內容，詳見

大數據演算法颱風
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

語音辨識應用多 公開資料庫是關鍵

2019-06-25 15:07

華為新晶片戰高通 背後是台積電PK三星

2019-06-25 13:01

亞馬遜全球開店台灣總座：台跨境電商貿易潛力巨大

2019-06-25 12:34

兩大因素加重悲觀預期 研調估6月電視面板跌價幅度擴大

2019-06-25 10:43

電信三雄：5G釋照 三張較理想

2019-06-25 00:38

5G釋照 台灣之星批NCC向大咖傾斜

2019-06-25 00:37

該發幾張5G執照？學者建議三加一

2019-06-25 00:37

彭博：G2科技戰 陸擁市場優勢

2019-06-25 00:36

5G基地台需求升溫 業者卡位

2019-06-25 00:36

台灣之星呼籲 再修正行動寬頻業務草案

2019-06-25 00:04

台網通業：轉移生產線 效益顯現

2019-06-25 00:00

工研院設平台 服務回流台商

2019-06-24 23:19

鴻海8K+5G專利 全球前段班

2019-06-24 23:18

工研院菁英獎揭曉 四強出線

2019-06-24 23:14

鴻海回顧45年歷史 設「一日郭董」專區

2019-06-24 23:13

後郭台銘時代來臨！鴻海少了霸氣總裁還會是鴻海嗎？

2019-06-24 15:28

影／看上南科八萬員工高消費力 南市府到南科促銷芒果

2019-06-24 15:10

扮裝電鍋、珍奶跑馬拉松 台灣精品代表隊招募創意跑者

2019-06-24 14:58

賴弦五憂5G競標消滅競爭 傷害消費者權益

2019-06-24 14:54

陳尚仲專訪（一）／宏正殺出紅海 創造高毛利

2019-06-24 00:13

陳尚仲專訪（二）／捍衛權益 暖男變硬漢

2019-06-24 00:13

遊戲社交夯、AI說人話 解析米克第25年報告必追6大新創

2019-06-21 09:46

工業3.5準智慧系統就位 工業4.0方能乘勢起飛

2019-06-21 08:32

與Apple Watch相比 努比亞腕機是創新還是雞肋？

2019-06-20 14:50

攻入日本市場、吸引Google合作 股本才3億的它憑什麼做到？

2019-06-19 13:20
看更多

熱門文章

為何不能不爽走人？ 長榮前空姐說出切身之痛

2019-06-25 12:12

空服員工會拒還罷工三寶 恐現「退會潮」

2019-06-25 09:34

長榮航總座：願以飛安服勤獎金 增加空服員收入

2019-06-24 19:22

長榮空服員罷工五天工會軟化：禁搭便車、勞工董事、日支費都可談

2019-06-24 22:11

華航空姐聲援長榮罷工 嘆：3年後還是一樣

2019-06-25 10:28

25年前曾為長榮罷工和父大吵 他嘆：資方恫嚇手法沒變

2019-06-25 06:06

長榮拿40委託書向工會領三寶無功 1空服員親領也被拒

2019-06-24 21:09

空姐「三寶」遭扣！長榮請外交部協助辦新護照

2019-06-25 15:00

勞退自提率僅7％ 學者：民眾退休觀念有誤

2019-06-25 06:00

長榮勞資協商露曙光？工會讓步 3歧見可談

2019-06-25 00:29

「長榮罷工我非常有意見」 柯文哲：這是政府無能的表現

2019-06-25 12:37

長榮空服員罷工疑偷跑 拖累500多名旅客行程延誤

2019-06-24 19:55

長榮罷工如何拿回三寶？ 工會：下午律師出面說明

2019-06-25 11:39

長榮空服罷工提前重新投票？ 工會這樣說

2019-06-25 10:00

金價驚驚漲 台銀黃金存摺賣出量大增

2019-06-24 23:56

18名空服員報到後罷工 長榮航空列曠職

2019-06-25 03:36

工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？

2019-06-25 16:37

別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

2019-06-25 18:01

新聞眼／民航3年3罷工…勞資對話 政治該收手

2019-06-25 00:30

招200新血 發22K獎金…長榮軟硬兼施

2019-06-25 00:19

長榮空服罷工 6月29日至7月2日取消194航班

2019-06-24 21:00

薪水福利比空服員差？ 不是她們不該罷工而是「你要罷工的理由」

2019-06-25 14:26

系統性銀行 五家將入列

2019-06-24 23:50

工會控15挺罷工空服員困國外 長榮這麼說

2019-06-25 00:11

外站長榮空服員舉出「久等了」 罷工再注入強心針

2019-06-25 17:00

黃金漲很兇、黃金存摺交易熱 專家建議這樣布局

2019-06-24 19:42

定義長照工具、退休型商品 養老型儲蓄險可望不下架

2019-06-24 23:17

影／工會釋善意？長榮副總：拿出對案再說 協商全程轉播

2019-06-25 15:59

華為新晶片戰高通 背後是台積電PK三星

2019-06-25 13:01

凡事皆可談 但這兩個訴求長榮絕不退讓！

2019-06-24 23:51

工會軟化 長榮罷工有協商空間

2019-06-25 00:42

影／疑似提前偷跑罷工 部分長榮空服員畫面曝光

2019-06-25 18:02

支持長榮空服員罷工 立委鍾孔炤到場加油

2019-06-25 01:00

取回護照如上西天取經 長榮航指空服工會不該是黑幫

2019-06-25 15:56

影／長榮空服罷工現場溫情喊話 空服員紛紛落淚

2019-06-25 14:50

「罷工絕非不可抗力」 政院：長榮應補償旅客

2019-06-25 00:23

刷卡買機票已送旅平險 為何還要另外買？

2019-06-25 13:52

中鋼獲利進入低潮期

2019-06-24 23:17

台塑越鋼新爐 擬延後興建

2019-06-24 23:23

長榮控拒還護照 工會律師：保管合法、將告資方恐嚇

2019-06-25 15:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top