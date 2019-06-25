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別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

宇峻新手遊上陣 瞄準暑假商機

2019-06-25 18:24經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

遊戲研發商宇峻（3546）瞄準暑假遊戲商機，宣布旗下手遊《英雄傳說：星之軌跡》將在7月3日於中國大陸發行，而日本市場也規劃在第3季上市，盼海外市場挹注公司營運成長。

據悉，《英雄傳說：星之軌跡》為宇峻開發，由暢遊與bilibili聯合發行，先前已舉辦大規模封測，市場反應不錯，再加上暢遊與bilibili協助推展，預料遊戲業績有望開出紅盤。

暢遊為中國知名遊戲研發及運營商，於2009年4月在美國納斯達克上市，公司擁有諸多知名IP的網絡遊戲開發和運營權；而bilibili是中國知名二次元平台，在中國號稱「二次元界的YouTube」，每天平均瀏覽人數九千萬、每月活躍用戶數量兩千萬，擁有超過1億名註冊用戶，為中國最大的二次元平台。

宇峻表示，希望透過暢遊與bilibili兩個信賴又強力的合作夥伴，在《英雄傳說：星之軌跡》遊戲的推出時，三方共同開拓英雄傳說軌跡系列的IP影響力與市場，預料相關業績有望在第3季開始挹注貢獻。

宇峻今年首季營收2.75億元，年減15%。宇峻日前因旗下遊戲IP入列中國大陸首波海外進口遊戲版號核准名單，後市備受關注，目前公司積極搶攻海內外遊戲市場，期盼藉此挹注今年營運。

宇峻
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