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工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？

中華電看好電競產業 全面布局搶攻商機

2019-06-25 17:33經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

全球電競市場規模愈來愈大，其中電競族群使用「高速網路」的比例非常高，中華電(2412)看好電競市場發展潛力，從平台、內容，網路、電競賽事等四方向參與電競產業，除了積極推動超高速光纖網路服務，主打300M、500M甚至1G以上超高速上網服務之外，同時MOD、Hami Video也免費提供高畫質的直播電競賽事。

中華電董事長謝繼茂表示，「去年六都電競MOD及Hami Video電競專區轉播點閱率成長超過110%、賽事期間光世代電競方案申請數則為賽事前2.43倍」；未來將持續用行動表達對國內電競產業鏈的支持，也期盼在電競領域建立與年輕族群的關係，提供電競新星最佳舞台並攜手前進國際。

中華電指出，身為資通訊領航者，積極參與各項電競活動，深耕電競產業不遺餘力，連續三年冠名贊助全國最大業餘電競賽事「六都電競爭霸戰」，今(25)日宣布第三屆賽事正式啟動。

活動現場行政院副院長陳其邁及中華電董事長謝繼茂兩人在舞台上展開世紀對決，分別與世界大賽傳奇選手咪咪蛋、西門夜說組隊進行中路單挑，場面十分熱鬧。

中華電表示，今年持續透過MOD、Hami Video全程高畫質直播賽事，將選手們熱血的賽況與精華畫面帶給全台觀眾，讓所有觀眾一起感受大型電競賽事帶來的驚險刺激效果。

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