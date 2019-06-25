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聯發科發表智慧手機晶片P65 終端產品7月上市

2019-06-25 15:42經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

聯發科(2454)今(25)日發布新一代智慧手機晶片平台Helio P65，採用12奈米製程，全新的八核架構讓晶片組實現不同以往的高性能低功耗表現；晶片目前已經量產，終端產品將在7月上市，將挹注第3季的營運動能。

聯發科無線通訊事業部總經理李宗霖表示，「相比舊一代架構的競品，Helio P65的整體性能提高達 25%，除提高遊戲性能，升級拍照體驗也是規劃產品的另一項重點。Helio P65將在新高端智慧手機市場再添強勁動力」。

他說，沿襲聯發科 Helio系列產品絕佳拍照體驗優勢，Helio P65再度強化其硬體加速器，確保帶給消費者升級及可靠的遊戲性能和出色的拍照效果。

Helio P65採用八核架構，整合兩顆ARM Cortex-A75 CPU，工作頻率高達 2GHz，六顆Cortex-A55處理器，工作頻率達 1.7GHz，八核叢集系統共用一個大型L3緩存，性能升級。此外，聯發科的異構運算技術 CorePilot可以實現智慧任務調度、智慧溫控管理、用戶習慣監測等，可確保其性能的可靠度及一致性，從而帶給用戶升級的遊戲體驗。

另一項創業界的特點是Helio P65內置語音喚醒功能，並對平台呎寸大小及電源的使用都進行了優化。聯發科技還將語音指令和電話的音訊通道從媒體和遊戲中分離出來，可提供更好的音質。

Helio P65支援高達1600萬像素+1600萬像素的大型雙鏡頭，通過清晰的圖像縮放技術，為較寬或較遠的拍攝提供絕佳的靈活性。Helio P65 除支援多鏡頭外，還可支援時下流行的4800萬像素（4單元）鏡頭，新的影像訊號處理器( ISP )設計讓面部識別達到更安全的級別。

Helio P65 配備一個升級的慣性導航引擎，無論在室內、地下或隧道中行駛時能夠更精確地定位。由於能夠清楚辨識方位，Helio P65 可以被放置於任何位置。支援雙4G Volte，可保障語音和視頻通話品質，此外，802.11ac 連接提供快速的 Wi-Fi 性能，藍牙及 Wi-Fi 的共存簡化了產品設計，並確保提供使用者更可靠的性能。

相較於上一代產品，Helio P65 的 AI 性能提升達 2 倍，其對人工智慧相機任務如物件識別（Google Lens）、智慧相冊分類、場景檢測、圖相分割、背景移除和肖像拍攝等的 AI 處理速度也較競品快 30%。

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