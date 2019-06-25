親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

女學生從獎狀拉出嗆韓紙片 韓國瑜制止：這有點敏感

蔡英文民調領先群雄 黃暐瀚分析有這4個原因

語音辨識應用多 公開資料庫是關鍵

2019-06-25 15:07台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

杜奕瑾表示，語音辨識在台灣未來發展AI下，可以應用到不同產業。（Photo by...
杜奕瑾表示，語音辨識在台灣未來發展AI下，可以應用到不同產業。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
分享

「不同產業都可以應用資料庫，讓更多人受惠！」科技部25日與學界、內政部、教育部合作的「AI語音數據資料集」共同發表。科技部政務次長許有進，希望透過資料庫開放，讓各行各業應用，加速台灣中文語音對話技術的開發。PTT創辦人杜奕瑾也提到，光是逐字稿軟體就商機無限，未來語音辨識的應用與發展值得期待。

語音辨識商機無限

杜奕瑾說，語音辨識雖然離「理解」人類說什麼還有一段距離，可光是在純粹的辨識上就可以有許多應用。他舉例，現在語音辨識應用最廣泛的就是逐字稿APP，甚至未來可能還會有AI記者出現，可以透過神經網絡運算、機器學習等方式，幫助未來使用者挑選新聞。

他還提到，語音辨識除了聽懂人類發出聲音之外，對於音樂創作也具有極大的潛力，不過前提就是需要有資料庫的建置，現在科技部建構的語音資料庫，對於台灣日後語音在AI上的應用都有很大的幫助。

資料庫可廣泛利用

許有進提到，由於資料庫中的語句已經過標記與辨識，就可以大幅縮短語音發展所需的人力與時間，降低相關技術的發展門檻。他希望可以吸引更多不同產業、學界投入，讓台灣在未來的數位轉型更加順利。

現場也有一些學生將他們應用語音辨識的研究展出。有同學利用語音辨識的建檔與歸納，讓電腦可以產生唐詩與對聯的上下聯；還有同學透過語音與文字辨識，將許多關於咖啡評鑑的紀錄放到雲端彙整後，再與現今資料做對比，試圖建構各種咖啡的評鑑資料庫。

【更多精采內容，詳見

科技部咖啡杜奕瑾
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

華為新晶片戰高通 背後是台積電PK三星

2019-06-25 13:01

亞馬遜全球開店台灣總座：台跨境電商貿易潛力巨大

2019-06-25 12:34

兩大因素加重悲觀預期 研調估6月電視面板跌價幅度擴大

2019-06-25 10:43

電信三雄：5G釋照 三張較理想

2019-06-25 00:38

5G釋照 台灣之星批NCC向大咖傾斜

2019-06-25 00:37

該發幾張5G執照？學者建議三加一

2019-06-25 00:37

彭博：G2科技戰 陸擁市場優勢

2019-06-25 00:36

5G基地台需求升溫 業者卡位

2019-06-25 00:36

台灣之星呼籲 再修正行動寬頻業務草案

2019-06-25 00:04

台網通業：轉移生產線 效益顯現

2019-06-25 00:00

工研院設平台 服務回流台商

2019-06-24 23:19

鴻海8K+5G專利 全球前段班

2019-06-24 23:18

工研院菁英獎揭曉 四強出線

2019-06-24 23:14

鴻海回顧45年歷史 設「一日郭董」專區

2019-06-24 23:13

後郭台銘時代來臨！鴻海少了霸氣總裁還會是鴻海嗎？

2019-06-24 15:28

影／看上南科八萬員工高消費力 南市府到南科促銷芒果

2019-06-24 15:10

扮裝電鍋、珍奶跑馬拉松 台灣精品代表隊招募創意跑者

2019-06-24 14:58

賴弦五憂5G競標消滅競爭 傷害消費者權益

2019-06-24 14:54

工研菁英獎 4技術引領產業趨勢

2019-06-24 14:31

電競迎戰國時代 顯示器群雄爭霸

2019-06-24 14:31

亞太電信+富邦銀 推AI分行

2019-06-24 14:31

富邦證：5G進入商轉模式，智慧手機帶動應用及市場需求

2019-06-24 13:07

九齊高層加碼持股 第2季營收可望挑戰新高

2019-06-24 12:33

5G競標 台灣大遠傳呼籲要大頻寬

2019-06-24 12:19

陳尚仲專訪（一）／宏正殺出紅海 創造高毛利

2019-06-24 00:13

陳尚仲專訪（二）／捍衛權益 暖男變硬漢

2019-06-24 00:13

遊戲社交夯、AI說人話 解析米克第25年報告必追6大新創

2019-06-21 09:46

工業3.5準智慧系統就位 工業4.0方能乘勢起飛

2019-06-21 08:32

與Apple Watch相比 努比亞腕機是創新還是雞肋？

2019-06-20 14:50

攻入日本市場、吸引Google合作 股本才3億的它憑什麼做到？

2019-06-19 13:20
看更多

熱門文章

空服員工會拒還罷工三寶 恐現「退會潮」

2019-06-25 09:34

為何不能不爽走人？ 長榮前空姐說出切身之痛

2019-06-25 12:12

長榮航總座：願以飛安服勤獎金 增加空服員收入

2019-06-24 19:22

長榮空服員罷工五天工會軟化：禁搭便車、勞工董事、日支費都可談

2019-06-24 22:11

長榮將發22K「年中獎金」 罷工空服員也可拿

2019-06-24 18:54

25年前曾為長榮罷工和父大吵 他嘆：資方恫嚇手法沒變

2019-06-25 06:06

沒搞懂計算方式 勞保老年給付恐少領了

2019-06-24 16:41

長榮航空將招募新空服員 工會不滿霸道態度

2019-06-24 17:46

長榮拿40委託書向工會領三寶無功 1空服員親領也被拒

2019-06-24 21:09

華航空姐聲援長榮罷工 嘆：3年後還是一樣

2019-06-25 10:28

長榮勞資協商露曙光？工會讓步 3歧見可談

2019-06-25 00:29

長榮空服員罷工疑偷跑 拖累500多名旅客行程延誤

2019-06-24 19:55

勞退自提率僅7％ 學者：民眾退休觀念有誤

2019-06-25 06:00

「長榮罷工我非常有意見」 柯文哲：這是政府無能的表現

2019-06-25 12:37

長榮罷工如何拿回三寶？ 工會：下午律師出面說明

2019-06-25 11:39

長榮空服罷工提前重新投票？ 工會這樣說

2019-06-25 10:00

金價驚驚漲 台銀黃金存摺賣出量大增

2019-06-24 23:56

18名空服員報到後罷工 長榮航空列曠職

2019-06-25 03:36

空姐「三寶」遭扣！長榮請外交部協助辦新護照

2019-06-25 15:00

招200新血 發22K獎金…長榮軟硬兼施

2019-06-25 00:19

長榮空服罷工 6月29日至7月2日取消194航班

2019-06-24 21:00

新聞眼／民航3年3罷工…勞資對話 政治該收手

2019-06-25 00:30

長榮空服罷工引發部分地勤不滿 相挺標語化解對立

2019-06-24 16:40

長榮地勤投書總統 稱非「資方奴、資方狗」

2019-06-24 16:34

工會控15挺罷工空服員困國外 長榮這麼說

2019-06-25 00:11

系統性銀行 五家將入列

2019-06-24 23:50

黃金漲很兇、黃金存摺交易熱 專家建議這樣布局

2019-06-24 19:42

定義長照工具、退休型商品 養老型儲蓄險可望不下架

2019-06-24 23:17

空服員罷工旅遊業損失逾億 不模糊焦點25日遊行暫緩

2019-06-24 16:47

凡事皆可談 但這兩個訴求長榮絕不退讓！

2019-06-24 23:51

工會軟化 長榮罷工有協商空間

2019-06-25 00:42

長榮「年中」獎金 6月30日前仍任職罷工員工也可得

2019-06-24 18:59

支持長榮空服員罷工 立委鍾孔炤到場加油

2019-06-25 01:00

薪水福利比空服員差？ 不是她們不該罷工而是「你要罷工的理由」

2019-06-25 14:26

625上街「反罷工」取消 旅行全聯會：怕成勞資雙方打手

2019-06-24 16:27

「罷工絕非不可抗力」 政院：長榮應補償旅客

2019-06-25 00:23

台塑越鋼新爐 擬延後興建

2019-06-24 23:23

長榮罷工持續 旅行公會理事長：旅遊業不是空氣！

2019-06-25 10:33

中鋼獲利進入低潮期

2019-06-24 23:17

長榮勞資何時重回談判桌 陳其邁：距離已越來越近

2019-06-25 12:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top