亞馬遜全球開店台灣總座：台跨境電商貿易潛力巨大

2019-06-25 12:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



亞馬遜全球開店（Amazon Global Selling）為推動台灣優質賣家與跨境電商出口服務供應商，彼此資源融通與對接，今（25）日召開首屆跨境出口服務商博覽會，現場有數百家亞馬遜賣家、數10家服務商與會。

亞馬遜全球開店台灣總經理林惠君表示，台灣市場雖新，但目前看起來起步相對快，「跨境出口電商貿易潛力巨大」。

亞馬遜全球開店2017年進軍台灣市場，至今已兩年。林惠君表示，亞馬遜自2018年起，開始深耕台灣產業聚落，根據產業聚落特色提供定向扶持，並推進跨境電商產業集群發展，為台灣企業開拓全球市場提供專業支援和服務，此次是首次在台舉辦大型跨境出口服務商博覽會，期許藉由群聚亞馬遜賣家及服務商，打通跨境電商的各個環節。

台灣廠商近年對跨境電商參與度提升，林惠君相當有感，他認為，主要原因有二，其一是傳統貿易受限人力、物力等面向考量，慢慢在走下坡；其次，是台灣廠商本身自覺性強，當新品牌、新創公司難像大公司一樣投入大量資源建立全球行銷網絡，網路就是重要的媒介；兩個要素相輔相成，帶動跨境電商環境更加蓬勃發展。

林惠君也發現，近期發現不少想做跨境電商的台灣廠商，已是開了幾十年的製造商，為了突破外銷訂單碎片化的困境，尋求做跨境電商的管道。另外，老字號公司交由世界觀廣闊第二代接班，接洽嘗試的意願也比過往更高。整體來看，台灣廠商近幾年從不了解有點害怕，慢慢開始改變，跨境電商的全球觀念，符合台灣廠商到全世界找商機的特性。