親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
能源轉型路迢迢
政治
軍事
綜合

網路酸言一波波…韓國瑜盼喘口氣 顏清標逆向操作

謝金河看郭台銘選舉策略 還有調整空間

2019-06-25 10:02經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

國民黨總統初選參選人郭台銘。 記者葉信菉／攝影
國民黨總統初選參選人郭台銘。 記者葉信菉／攝影
分享

鴻海（2317）前董事長郭台銘全力衝刺國民黨總統初選，財信傳媒董事長謝金河則是認為郭台銘的選舉策略還有調整空間，建議最好想想川普戰略，最重要的是讓台灣更壯大，「不是天天說台灣有多差，而是不斷証明：我可以讓台灣更好，比過去更壯大」。

謝金河以郭台銘的選舉戰略還有調整空間為題在臉書發文表示 ，「全身充滿活力的郭董，從企業轉戰政壇，依然戰力十足，像個戰神，我一直觀察郭董的選戰策略，也許還有一些調整空間」。

謝金河說，郭台銘參加國民黨內初選，也就是說還在打預賽，還沒進入決賽，但郭台銘好像在打決賽；郭台銘眼前最大競爭對手是韓國瑜，其次是朱立倫，但郭台銘卻把主要對手當兄弟，這是對主要競爭對手仁慈，但不利自己的選舉，大家會覺得我選韓就可以，這正好落入黎智英擔心的「中國派」疑慮，趕跑中間選民。

另外，謝金河強調，誰都可以唱衰台灣，唯獨郭台銘不行，郭台銘善用中國百萬生產大軍，是最大的嬴家，但留在台灣的人很辛苦，郭台銘必須深入體會台灣巨變的30年，千萬別把台灣當成是一間破產公司。

謝金河指出，川普上次選總統，口號是讓美國再偉大，「郭董最好想想川普戰略，最重要的是讓台灣更壯大，郭董不是天天說台灣有多差，而是不斷証明：我可以讓台灣更好，比過去更壯大」。

謝金河表示，「如果通過初選，郭董進入決賽，這時候對著小英打，就順理成章了，沒有通過預賽，郭董哪來決賽參選資格？希望郭董加油」。

謝金河國民黨2020選舉郭台銘
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

胡幼偉：韓國瑜若初選勝出 應找張善政加入韓營

2019-06-25 08:33

國民黨初選激戰 朱郭齊酸韓

2019-06-25 00:55

藍今初選政見會 聚焦憲政、外交、兩岸、國安

2019-06-25 00:44

搶攻媽媽票 郭台銘：當總統推動「公托公幼免抽籤」

2019-06-25 00:00

給郭台銘的公開信 蔡正元：對中影舊帳不能裝聾作啞

2019-06-24 17:42

影／政見會明登場 郭董坦言很緊張像「大姑娘上花轎」

2019-06-24 16:53

藍政見會／朱：不辯論怪怪的 郭：大姑娘上花轎

2019-06-24 14:33

韓國瑜周周造勢 郭台銘：我也在造科技的勢

2019-06-24 12:51

影／郭台銘：明天辯論會非擅長領域 很緊張

2019-06-24 12:51

韓國瑜互比淪第三 黃創夏提醒國民黨：八德夜市恐開張

2019-06-24 12:45

影／朱立倫：蔡總統民調日益升溫 團結也不一定能打贏

2019-06-24 12:38

國民黨初選民調前630造勢較勁 韓郭新竹、板橋拚場

2019-06-24 12:31

最新民調郭韓都輸蔡 朱立倫：別贏了初選丟了大選

2019-06-24 12:20

國政發表會25日登場 朱立倫：18分鐘的朗誦機演講比賽

2019-06-24 12:18

影╱韓國瑜到顏清標服務處 500分米粉、爌肉已備好

2019-06-22 14:24

郭台銘踩著旺中蔡衍明 追著「親中」韓國瑜

2019-06-20 08:45

彭文正酸蔡英文「最神秘學者」：博士學位是否造假？

2019-06-11 15:42

影／國民黨推「重返執政」新潮T 藍委挺直接納韓國瑜入民調

2019-04-23 16:23
看更多

熱門文章

最新民調／蔡韓柯或蔡郭柯三腳督 蔡英文都大幅領先

2019-06-24 10:26

大陸解放軍若侵台 CNN：將面臨最血腥一役

2019-06-24 18:02

TVBS最新民調：蔡英文首度領先韓、郭、柯、朱

2019-06-24 20:49

與韓國瑜合影抱抱 雄中生秀「為什麼愛說謊」書引聯想

2019-06-24 16:41

韓國瑜互比淪第三 黃創夏提醒國民黨：八德夜市恐開張

2019-06-24 12:45

立委民調顯示 高雄這三選區恐綠翻藍

2019-06-24 15:38

新竹地院今公告 查封國民黨新竹市黨部

2019-06-24 19:35

銓敘部證實 59萬筆文官個資遭外洩

2019-06-24 23:45

權力中毒症駁火 老天鵝票選：挺蔡82%、挺韓18%

2019-06-24 16:31

胡幼偉：韓國瑜佈下捕獸陷阱 都引來嗜血笨蛋往它狂撲

2019-06-24 21:16

【重磅快評】凱道造勢後 黃國昌還是不敢惹怒蔡英文

2019-06-24 18:30

被館長點名閉嘴 黃暐瀚回應：愛台灣不只有一種方法

2019-06-25 08:35

反紅色媒體遊行沾染政黨 朱立倫嘆：汙染了 走偏了

2019-06-24 12:38

給郭台銘的公開信 蔡正元：對中影舊帳不能裝聾作啞

2019-06-24 17:42

蔡正元控拿紅錢 館長：拿紅錢罵中共不是很好嗎？

2019-06-24 11:14

別再迷信蔡英文！一堆人找她陳情 猜猜幾件事搞定？

2019-06-25 08:00

綠民調變第三？ 韓國瑜：親綠民調我都落後

2019-06-24 14:58

黃光芹：韓國瑜靠50元本翻身 得了「權力癌」

2019-06-24 14:05

韓國瑜優勢不再？ 學者：民眾信任感不夠

2019-06-24 15:40

軍方：漢光期間因氣候未發射雄三 與共軍無關

2019-06-24 19:24

年改釋憲今辯論 軍公教踴躍旁聽

2019-06-24 14:27

2012年大選不相信小英會輸 扁：結果證明游盈隆是對的

2019-06-24 11:33

「簡直要吐血」 黃國昌：我不會參與2020總統選舉

2019-06-24 14:22

國民黨初選激戰 朱郭齊酸韓

2019-06-25 00:55

反紅媒群眾逾10萬？戴瑋姍：黃國昌蹭館長比較多

2019-06-24 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top