謝金河看郭台銘選舉策略 還有調整空間

2019-06-25 10:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



國民黨總統初選參選人郭台銘。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

鴻海（2317）前董事長郭台銘全力衝刺國民黨總統初選，財信傳媒董事長謝金河則是認為郭台銘的選舉策略還有調整空間，建議最好想想川普戰略，最重要的是讓台灣更壯大，「不是天天說台灣有多差，而是不斷証明：我可以讓台灣更好，比過去更壯大」。

謝金河以郭台銘的選舉戰略還有調整空間為題在臉書發文表示 ，「全身充滿活力的郭董，從企業轉戰政壇，依然戰力十足，像個戰神，我一直觀察郭董的選戰策略，也許還有一些調整空間」。

謝金河說，郭台銘參加國民黨內初選，也就是說還在打預賽，還沒進入決賽，但郭台銘好像在打決賽；郭台銘眼前最大競爭對手是韓國瑜，其次是朱立倫，但郭台銘卻把主要對手當兄弟，這是對主要競爭對手仁慈，但不利自己的選舉，大家會覺得我選韓就可以，這正好落入黎智英擔心的「中國派」疑慮，趕跑中間選民。

另外，謝金河強調，誰都可以唱衰台灣，唯獨郭台銘不行，郭台銘善用中國百萬生產大軍，是最大的嬴家，但留在台灣的人很辛苦，郭台銘必須深入體會台灣巨變的30年，千萬別把台灣當成是一間破產公司。

謝金河指出，川普上次選總統，口號是讓美國再偉大，「郭董最好想想川普戰略，最重要的是讓台灣更壯大，郭董不是天天說台灣有多差，而是不斷証明：我可以讓台灣更好，比過去更壯大」。

謝金河表示，「如果通過初選，郭董進入決賽，這時候對著小英打，就順理成章了，沒有通過預賽，郭董哪來決賽參選資格？希望郭董加油」。