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鴻海45年回顧 第一支iPhone現身

2019-06-24 22:33經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

鴻海今天舉行45周年回顧展，為完整記錄鴻海45年歷史，該公司數月前即開始籌備，並動員所有事業單位，搜集最具代表性科技產品、文書資料，不論是最早位於板橋光復橋的產線照片、落腳於土城工業區的工廠登記證、到第一代研發製造的手機、1991年上市（IPO）說明書，全部陳列於今天的45年回顧展中。

鴻海在土城總部的入口處牆上，即是張歷史悠久的黑白照，那是1978年板橋光復橋頭模具廠開工的情形。郭台銘於1974年成家立業，剛開始以塑膠業為營運項目，三年後轉虧為盈，郭董意識到自己應該掌握技術，於是在1977年成立模具廠，隔年開工。

今天鴻海回顧區入口處，放上模具廠開工老照片，並擺上還在使用的老舊模具桌，以及尚未除役的成型模具與沖壓模具，這場景對老員工而言深具意義，代表著鴻海從黑手起家的回憶。

走進今天鴻海的回顧區，進入眼簾的是「一日郭董」專區，將郭台銘創業時的辦公桌、轉盤電話、鐵椅、地圖、白報紙手寫板、土城總部虎躍廠設計圖、老舊公文夾、公司第一本筆記本，以及放在桌上的砥礪話語等歷史文物，和後來郭台銘辦公室必備的各地區時鐘，全搬到現場，以復刻方式公開創郭台銘辦公室場景。

「一日郭董」專區也首次公開揭露營收趨勢圖及技術專利統計等圖表。展示鴻海自1974年以來，為人類科技留下的重要紀錄，從製作電視機旋鈕起家、增設模具廠到後來踏入面板、手機、電視、網通、車聯網、工業互聯網、AI人工智慧、大數據等高科技領域，鴻海每跨入一個新領域，即為人類科技史刻上新的發展痕跡。

復刻郭董辦公室。鴻海/提供
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鴻海代理董事長呂芳銘，展示鴻海早期的模具生產設備。記者蕭君暉/攝影
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鴻海生產的第一支iPhone。記者蕭君暉/攝影
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