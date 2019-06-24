太景C肝新藥 大陸三期收第一案

2019-06-24 18:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



太景*-KY（4157）今（24）日宣布，旗下慢性C肝新藥「伏拉瑞韋」與中國大陸東陽光藥「依米他韋」的純口服直接抗病毒合併療法，在中國進行的第三期臨床試驗已完成第一例受試者收案，此項試驗預計招收360位慢性C肝病毒基因1型之成年受試者。

太景表示，與東陽光合作開發的C肝新藥已於4月20日啟動三期臨床試驗，此項試驗計畫共有來自中國各省市的43間醫院參與，預計招收330名無肝硬化的C肝患者及30名肝硬化患者，並規劃於今年年底前完成病人收案。

此試驗設計為單組目標值法，不須進行安慰劑對照組試驗，可大幅縮短試驗時間及成本。試驗主要療效指標為治療後12周持續病毒反應率（SVR12）。

太景於2016年10月攜手大陸東陽光藥共同開發新型C肝純口服直接抗病毒合併療法，以伏拉瑞韋智財權作價入股中國合資公司，目前已貢獻逾10億台幣收入。根據太景法說會資料，C肝新藥目標於2020年完成三期臨床試驗，此為取得第二個里程碑款之條件。日後產品上市，太景亦可受惠於持有合資公司40％股權而來的營運收益。

根據統計，2018年中國估計有超過1000萬名潛在C肝感染者，但是目前接受治療的C肝病患仍屬少數，中國許多城市C肝篩檢率低、就診率低，每年新增C型肝炎感染及再次感染人數可能超過目前接受治療的患者人數，中國政府努力拓展醫療普及率和醫保覆蓋率，預估隨著篩檢率普及，中國C肝用藥市場有望持續成長。