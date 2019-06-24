新加坡電信商登台 首推終身免綁約、資費方案自由選

2019-06-24 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



新加坡電信商Circles.Life（無框行動）今（24）日宣布，正式啟動在台電信服務，主打「不綁約」的彈性資費方案，消費者將能依據自身需求，調整方案內容。

Circles.Life東亞區總裁林偉文表示，「台灣向來以先進科技的發展、及其便利性聞名，但在電信產業方面的應用卻相較於其他產業落後，台灣電信業者會要求客戶簽署同意長達36個月的綁約期限，可說是全世界最長的電信合約之一。因此，我們選擇進入台灣市場，希望透過數位通訊技術，重新賦權給消費者，將消費者從漫長的合約束縛中解放出來」。

Circles.Life今年6月初組織一場線上連署活動，號召消費者們共同連署、廢止綁約。在不到2週的時間，該連署活動成功募集到逾3萬人次的簽署，證明台灣電信產業必須有所改變；Circles.Life台灣區總經理許鈞程強調，「台灣是Circles.Life第一個國際市場，這次登台將是運用創新和數位科技改變台灣電信產業的好機會」。

Circles.Life不僅主動廢止綁約，更提供消費者高品質的數位化體驗；消費者可透過網路輕鬆完成門號申辦，且最快隔日就可收到實體SIM卡，之後消費者只需登入Circles.Life專屬行動App，就可以開通門號。此外，還可以自由選擇客製化的資費方案、查詢每月帳單，甚至透過App內建的聊天功能，聯繫客服人員進行對話。

Circles.Life「基本方案」提供消費者18 GB的上網流量、30分鐘免費網內外通話，並可自由選擇透過加值服務（200元／月），升級為上網流量吃到飽。消費者將能根據個人需求，隨時透過行動APP勾選加值服務，彈性地調整資費方案，而不再需要因為綁約限制的緣故，為未曾使用的上網流量付費。

Circles.Life在短時間內，就達到新加坡市佔率逾5%，成為新加坡成長最快的電信通訊公司，此外，Circles.Life獲得淨推薦分數（NPS）為 +50，為整個產業設下全新標準；NPS可追蹤評估顧客滿意度、顧客體驗，及顧客忠誠度；目前，Circles.Life在新加坡、菲律賓、印尼、印度邦加羅爾（數據和研發中心）、台灣，及澳洲擁有400多名員工。