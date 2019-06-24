後郭台銘時代來臨！鴻海少了霸氣總裁還會是鴻海嗎？

2019-06-24 15:28 聯合新聞網 文章提供／遠見



鴻海董事長郭台銘（左圖）卸任， 由鴻海S次團總座劉揚偉（右圖）接任。 記者杜建重／攝影 分享 facebook 6月21日鴻海舉辦股東會，郭台銘正式將董事長棒子交給京鼎董事長劉揚偉。

少了郭台銘的鴻海，將面對哪三大挑戰？

6月21日一大早，外頭氣溫已飆高到攝氏36度，但位在新北市土城的鴻海總部外頭已進入交通管制，不少小股東們在烈日下仍耐心排隊，甚至有長輩拄著拐杖前來。

讓他們揮汗如雨也不願離去的，是由郭台銘最後一次以董事長身份現身的鴻海股東會。9點一過，郭台銘就拉著知名股東阿土伯的手進場。

不過，以往坐鎮股東會的郭台銘，今天卻以「另有要務」為由，開場簡短向股東致意後便離開，改由鴻海集團副總裁呂芳銘主持。

會後並公布郭台銘交棒後的管理團隊。由鴻海旗下半導體設備廠京鼎董事長劉揚偉接任董事長，工業富聯（FII）副董事長李傑接任鴻海新設的副董事長一職。

63歲的劉揚偉，曾在聯電旗下聯陽美國子公司擔任副總經理，也曾在美國創立主機板品牌，是郭台銘口中「半導體、軟體專家」。

2007年，他被郭台銘延攬至鴻海擔任董事長特助，並深受重用。郭台銘無論是到愛店金春發吃牛肉麵、參觀台北國際電腦展（Computex）、打高爾夫球，都可看到劉揚偉陪同身影。

李傑則是全球工業大數據研究先驅，不僅深度參與美國、德國的工業4.0計畫，更是不少台灣、日本、中國大陸製造業轉型的請益對象。

郭台銘解釋，除董事長、副董事長外，其餘主管人事都沒更動，未來劉揚偉、李傑會專注在整合，前者從半導體、軟體出發，後者從最擅長的工業互聯網出發。

整場股東會，有如郭台銘的造勢大會。小股東一一透過麥克風表達對郭台銘競選總統的支持。到了股東會結束後，郭台銘再度現身發表演說。

「我今天站在這裡，參加近30年來我最熟悉的股東大會，照理說應該很平常心，但今天卻有點忐忑、激動，」郭台銘引述管理學大師彼得・杜拉克（Peter Drucker）的話表示，一個企業最大的社會責任，就是把公司經營好，員工才有福利，社會才會安定，過去數十年他都做到了。

然而，他認為，台灣的整體企業經營環境卻出了問題，必須從政治改革開始做起，才能讓庶民過有尊嚴、讓世界羨慕的好日子。

「我要為2300萬同胞，拚一個『國富民強』，」郭台銘指出，很捨不得跟大家說再見，但他還要轉換跑道，「將是台灣起飛的新航道！」

語畢，郭台銘穿過重重人群，到一樓大廳與員工、股東合影。阿土伯甚至有感而發說，「講了那麼多年，你終於出來救台灣了。」

只見現場一片「郭董當選，中華民國經濟好，鴻海也會好」的呼聲。但今天鴻海股價卻很不給郭台銘面子，以下挫1.16％作收，並未有慶祝行情。

問題一〉郭創辦人、郭總統參選人，誰說了算？

後郭台銘時代的鴻海，面臨到的第一個問題，是來自郭創辦人和郭總統參選人之前的矛盾。

日前郭台銘以總統參選人身份接受知名網紅Joeman專訪，被問及若富士康商業利益與中華民國利益衝突時，該如何解決？郭台銘卻脫口而出，「我們已經在做撤離的計畫。」

消息一出，富士康卻急忙發聲明駁斥郭台銘的說法。聲明強調，「富士康大陸各園區生產經營有序進行，無撤資現象發生，未來持續扎根大陸。」

甚至，富士康還強調，「個別自媒體刻意曲解事實，惡意抹黑富士康的行為，將保留法律追訴權，」顯示郭台銘當時兩個身份的相互矛盾。

但他在會後的記者會指出，「我只是鴻海單純的投資者，和鴻海只有單純投資關係，只是百萬股東的其中一名。」

倘若鴻海利益與中華民國利益衝突，郭台銘表示，即便初選、大選沒過關，也絕對不再回鴻海、不再干涉，凡事都以中華民國利益為優先。

「我永遠不回來，」郭台銘強調，現任董事長、副董事長都比他更優秀。雖然現今鴻海股價受到中美貿易戰而表現低迷，但他相信在這種困難的時刻，更能給他們歷練。

鴻海董事長郭台銘（21）日卸任，交棒新任董事長劉揚偉，並率領高階主管合唱《感恩的心》。記者王彥鈞／攝影 分享 facebook

問題二〉少了霸氣總裁坐鎮，鴻海還會是鴻海？

後郭台銘時代，鴻海面對的第二個問題，是少了個人風格強烈、治軍嚴謹的郭台銘。

鴻海集團擁有約700家子公司，過去在郭台銘強勢的領導下，決策是他一人說了算，集團內無人能與其抗衡，導致後郭台銘時代很難推舉出一人來取代他的功能。

郭台銘也曾說過，他最崇拜的企業家就是台塑集團創辦人王永慶。因此，當他決定退位時，各界都預期，鴻海會採類似台塑七人小組的集體領導模式，幫助鴻海穩健經營下去。

6月11日，鴻海舉辦創立45年以來的首次法說會。會中就公布未來鴻海的九人經營委員會。

呂芳銘強調，九人小組絕對不是「決策小組」，未來任何決策經九人小組審核後，會送交董事會決策，再送到股東會表決，「這樣的模式在郭台銘時代就有。」

法人圈多半認為，後郭台銘時代的鴻海，只要避免個人獨大、決策效率低落等弊病，集體決策依然足以維持郭台銘時代的效率與功能。

問題三〉股價受貿易戰拖累，能否受川習會激勵？

外資分析師指出，蘋果、華為占大陸富士康營收各約50％、10％。一旦美國政府對中國出口、價值3000億美元的貨品加徵25％關稅，蘋果恐怕首當其衝。若再加上美國政府對華為的禁令，導致華為出口劇減，鴻海可能陷入雪上加霜的困境。

不過，相較於台達電、廣達、英業達、和碩、仁寶等「電子五哥」，在貿易戰火下迅速把產線遷回台灣，鴻海至今僅評估在高雄、雲林投資設點，腳步並不算快。業界人士直言，這是造成鴻海股價跌幅超越大盤的眾多原因之一。

不過，郭台銘仍樂觀預估，6月28日G20大阪峰會前後，美國總統川普、中國國家主席習近平將會面，屆時貿易戰就會畫上休止符，「對全世界都是好的，我也衷心期盼。」

一整個早上的活動結束後，郭台銘在「郭台銘凍蒜」的歡呼聲中離開鴻海總部，前往捷運頂埔站搭捷運回市政府附近的住家。

看在80萬鴻海小股東眼裡，只希望郭台銘能兌現諾言，有朝一日把中華民國股票市值和鴻海股票市值同時救起來。

鴻海董事長郭台銘（圖）卸任， 由鴻海S次團總座劉揚偉接任。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

（作者／陳育晟 本文出自2019.06.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）