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世新霸凌案：只教如何自保 卻沒教不要霸凌別人

罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員？

影／看上南科八萬員工高消費力 南市府到南科促銷芒果

2019-06-24 15:10聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市政府向南科廠商員工推廣芒果等優質農特產品、伴手禮農業局今天在南科「Park17」商場舉辦「在地頭家照顧在地農民—臺南農產伴手禮南科行銷會」。主打「在地頭家照顧在地農民」，要幫助臺南農產品搶攻南科高所得市場。

臺南愛文芒果正值產季，臺南各區農會及在地青農也有許多農產伴手禮，市長黃偉哲、農業局長李朝塘、南科管理局長林威呈、立委郭國文號召園區廠商今天聯手推薦台南芒果、鳳梨及各區農特產，並表揚群創、住華等支持在地農產的園區廠商。

統一超商也配合今天發表推出「夏日愛文芒果拼盤」，強調食材選用優質南化芒果，芒果產季在全臺超過5400家超商門市，可品嘗臺南愛文芒果好滋味。

農業局表示，南科有不少日商，農業局更媒介臺灣下單、日本取貨訂購方式，已有廠商訂購，另為增加採購意願，南科管理局將邀請園區日商參觀產地及分級包裝場，實際體驗在地農業，瞭解芒果的栽種和產銷過程，讓他們對台灣的農產品更有信心。

去年南科管理局與農業局媒合群創公司與太康有機農專區，每月訂購有機蔬菜4公噸，今年的芒果、後續的文旦及其他優質農產品伴手禮，也將將號召廠商力挺在地農民，讓更多的南科人享用最新鮮的農產品。

市長偉哲表示，臺南有多樣優質農特產品，農業局提供各區農會及在地青農農產伴手禮產品型錄，期望「在地頭家照顧在地農民」，支持送禮自用兩相宜的臺南在地農產品。

黃偉哲也感謝郭國文促成這次南科行銷在地農產品以及統一超商7-ELEVEN與新湖合作農場，選用臺南當季高品質的愛文芒果推出的夏日愛文芒果拼盤，讓臺灣各地都能便利的品嚐到香甜滋味好的臺南愛文芒果。

另外，配合2019臺南國際芒果節的舉辦，6月22日到7月14日活動期間臺南市政府將在玉井、大內、楠西、官田、南化、左鎮等芒果產區辦理主題活動。臺南市政府邀請全國民眾把握活動期間，安排一趟臺南輕旅行，一起來採芒果、玩DIY、吃美食！

台南市芒果等各區農特產今天到南科促銷。記者周宗禎／攝影
台南市芒果等各區農特產今天到南科促銷。記者周宗禎／攝影
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台南市長黃偉哲表揚支持在地農產的南科廠商。記者周宗禎／攝影
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台南市芒果等各區農特產今天到南科促銷。記者周宗禎／攝影
台南市芒果等各區農特產今天到南科促銷。記者周宗禎／攝影
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台南市芒果等各區農特產今天到南科促銷。記者周宗禎／攝影
台南市芒果等各區農特產今天到南科促銷。記者周宗禎／攝影
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