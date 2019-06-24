扮裝電鍋、珍奶跑馬拉松 台灣精品代表隊招募創意跑者

2019-06-24 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



外貿協會表示，台灣精品代表隊跑者去年參加柏林馬拉松時，以創意所設計出電競產品、電鍋、珍奶等10個顯著台灣元素的造型服裝跑完全程，獨特有趣的造型引起關注，各國媒體爭相報導，成功將台灣特色推向國際，因此今年延續創意變裝主題，擴大募集創意跑者群，組成最搶鏡的「2019柏林馬拉松台灣精品代表隊」。

貿協指出，有夢想征服世界六大馬拉松賽事、具有讓世界看見台灣的熱忱、懷有聚焦媒體鏡頭夢想的創意跑者，應盡快報名，此次徵選除了一般民眾可以參加，更新增台灣精品獲獎企業員工名額，今年將選出16位最能傳遞台灣精品創意的跑者，組成創意最強的「台灣精品代表隊」，驚豔世界的最速賽道；只要18歲以上之我國籍國民，且近3年內曾於六小時內完賽國內外全馬者，即可免費報名參加，獲選跑者將由主辦單位提供柏林馬拉松參賽資格及部分行程費用補助。