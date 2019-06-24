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世新霸凌案：只教如何自保 卻沒教不要霸凌別人

罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員？

扮裝電鍋、珍奶跑馬拉松 台灣精品代表隊招募創意跑者

2019-06-24 14:58聯合報 記者張語羚╱即時報導

外貿協會表示，台灣精品代表隊跑者去年參加柏林馬拉松時，以創意所設計出電競產品、電鍋、珍奶等10個顯著台灣元素的造型服裝跑完全程，獨特有趣的造型引起關注，各國媒體爭相報導，成功將台灣特色推向國際，因此今年延續創意變裝主題，擴大募集創意跑者群，組成最搶鏡的「2019柏林馬拉松台灣精品代表隊」。

貿協指出，有夢想征服世界六大馬拉松賽事、具有讓世界看見台灣的熱忱、懷有聚焦媒體鏡頭夢想的創意跑者，應盡快報名，此次徵選除了一般民眾可以參加，更新增台灣精品獲獎企業員工名額，今年將選出16位最能傳遞台灣精品創意的跑者，組成創意最強的「台灣精品代表隊」，驚豔世界的最速賽道；只要18歲以上之我國籍國民，且近3年內曾於六小時內完賽國內外全馬者，即可免費報名參加，獲選跑者將由主辦單位提供柏林馬拉松參賽資格及部分行程費用補助。

若無法參加選拔或前往的跑者，外貿協會表示，主辦單位將在賽前舉辦一系列跑者訓練營，邀請馬拉松好手同時也是台灣精品獲獎企業的教練江晏慶，針對跑者最需要的跑步技能實地加強訓練並傳承柏林馬征戰經驗，所有喜歡馬拉松的跑者皆可免費報名參加，即使不能親身前往柏林參賽，也可以一起在其他賽道上為台灣而跑！

2019台灣精品以「創新台灣，精彩世界」為主題招募柏林馬拉松台灣精品代表隊。圖／...
2019台灣精品以「創新台灣，精彩世界」為主題招募柏林馬拉松台灣精品代表隊。圖／外貿協會提供
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2018台灣精品代表隊跑者以創意珍奶造型參賽超級吸睛。圖／外貿協會提供
2018台灣精品代表隊跑者以創意珍奶造型參賽超級吸睛。圖／外貿協會提供
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2018台灣精品代表隊創意造型表現搶眼。圖／外貿協會提供
2018台灣精品代表隊創意造型表現搶眼。圖／外貿協會提供
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馬拉松柏林
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