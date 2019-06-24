富邦證：5G進入商轉模式，智慧手機帶動應用及市場需求

2019-06-24 13:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



隨著美國與南韓，陸續於今年4月開通服務，日本預計2020年3~6月開放服務，台灣按照行政院規劃最快今年底就能發照，5G產業供應鏈備受矚目。富邦證券表示，由於5G傳輸速度上可達4G的10倍以上，將可解決行動網路傳輸量的問題，且其訊號的低延遲性與支援海量裝置接取，更會是未來推動全息影像、車聯網、無人載具、物聯網與工業4.0等服務所不可或缺的技術。因此，未來幾年5G供應鏈的成長指日可待。

5G主要技術特性有三點，分別是超高速、低時延、及大連結，對應這些技術特性，適合發展的5G應用也就不一樣。首先，超高速主要適合影音視訊類應用，例如：擴增實境AR、虛擬實境VR、3D全息影像（也就是透過立體投影，讓畫面在眼前真實呈現）。再來，則是低時延，加快了資訊端到端傳輸的速度，也提高了可靠度，主要適合工廠自動化、車聯網、無人載具、公共安全等應用；最後的大連結，主要重點是低耗電、大涵蓋，可以適用於智慧城市、智慧電表、智慧路燈。

雖然5G可以發展的應用非常多，但挑戰其實也不少，富邦證券說，由於5G應用目標太過多元化，導致標準制定不容易；5G頻譜效率僅略高於4G，實現超高速的方式是擴大頻寬，但頻段高容易造成涵蓋率不足的問題；目前尚未解決室內涵蓋率的問題，如果要在室內使用5G，等於要把基地台當無線AP來使用與佈建，但兩者成本相差很多，根本是件不可能的任務。

過去行動通信技術的發展，幾乎每隔十年就會出現一次世代變化，從2G、3G到4G皆是如此，而明（2020）年剛好又是另一個十年開始，預估全球將會進入5G高速起飛期。從回顧過去3G/4G的發展歷程，終端智慧手機的發展速度，是帶動應用與市場需求的重要角色。

智慧手機不只是5G普及發展的關鍵，5G也是智慧型手機創新的能量，由於5G主要的改變在於新頻段、高頻率、大頻寬、4x4 MIMO技術及雙連接，這些改變會驅動現行手機射頻系統出現新的應用架構。手機射頻系統由天線、射頻前端（RFFE）、基頻晶片及收發器等元件組成，其中射頻前端晶片又包括功率放大器（PA）、天線開關、濾波器、雙工器和低噪聲放大器（LNA）等元件，在這些元件中改變最大的就是天線、射頻前端及濾波器。

5G頻譜包括了兩個頻率範圍，即Sub 6GHz（FR1）和毫米波（FR2），天線尺寸將會急劇縮小，加上目前4G LTE手機大部分僅支持2x2 MIMO技術，但是5G強制性採用4x4MIMO技術，而4x4 MIMO需要4根天線和4個獨立的RF通道，故5G手機對天線的使用量將會雙倍成長。再來則是看射頻前端（RFFE）的改變。

相較4GLTE頻譜由52個頻段組成，5G應用支持的頻段會新增50個以上，也就是說，全球2G/3G/4G/5G網路合計支持的頻段將達到91個以上，頻譜的重新劃分會增加射頻前端的設計複雜性，也擴大射頻前端的元件需求量。

最後是射頻前端中的元件-濾波器，這是價值最大、成長速度最快的射頻前端元件。由於5G手機支持的頻段數倍增，對單機濾波器的需求也大幅成長，而且5G所採用的頻率遠高於4G，甚至可以支援毫米波波段，體聲波濾波器（BAW）相較於聲表面波濾波器（SAW）而言，更適合應用在高頻段，預估BAW未來將成為5G濾波器主流。

富邦證券表示，隨著5G建設投資越來越多，通訊設備商產業鏈進入黃金時代，其中相比4G彈性較大的共有天線射頻、無線主設備、傳輸主設備、光模組、網路工程建設等產業備受關注。預期明年下半年可以看到5G手機大幅推出，從過往歐洲市場4G換機周期經驗來看，因應4G升級到5G帶來換機效應，2020年可望發酵，最大一波的換機周期將在2023年顯現。

5G除了引領智慧型手機的發展，最大技術價值更是在行業應用，根據美國高通與HIS預測，全球12.3萬億美元經濟產出中，5G應該可以貢獻0.2%的全球GDP成長率，中國信通院則預估5G應用設備投資未來將會逐年增長，包括車聯網、AR/VR應用、工業物聯網等，都是創造5G技術價值的關鍵，值得投資人持續關注。