東芝五座工廠傳停工 NAND報價止跌現契機

2019-06-23 22:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱即時報導



東芝半導體（TMC）旗下五座工廠日前因地震停電，導致營運中斷。 歐新社 分享 facebook

全球第二大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）製造商東芝半導體（TMC）旗下五座工廠日前因地震停電，導致營運中斷，雖然東芝尚未公布損害情形，但日系外資與業界都研判受創不輕，預料將扭轉原本市場觀望心態，使得備貨需求陸續進場，促使報價連跌逾八季的NAND Flash價格止跌，下半年出現反彈契機。

台灣並無生產NAND晶片的廠商，但包括群聯、威剛、創見、宇瞻、十銓等記憶體相關廠商都有NAND相關應用業務，隨著NAND市況有望出現轉機，相關台廠也將沾光，尤其先前已宣布趁前波NAND低價大舉備貨的群聯，受惠更大。

日系外資認為，東芝半導體在日本三重縣四日市的NY2、Y3、Y4、Y5 和Y6共五座工廠生產線，上周因強震而中斷生產。東芝半導體今年第2季全球NAND Flash 市占約32%，居全球第二，僅次於三星，其五座工廠生產受影響，牽動整體市場供應狀況。

日系券商預估，上周日本強震導致東芝半導體三重縣四日市五座工廠生產受影響，相關效應不容小覷。假設當時有五成晶片因停電受損，另有15%到20%的晶圓必須再重製，將影響全球NAND晶片供應量達2%到3%，如果恢復正常時間生產再延後，影響將可能加大。

目前各大記憶體通路商、模組廠和系統廠都非常關注東芝半導體停電事件後的損害說明。有記憶體模組廠表示，時序即將進入第3季電子業旺季，備貨需求原本就將要增溫，如今碰到東芝半導體受地震和停電影響生產，使得這幾天備貨買盤提出湧出。

業者示警，如果東芝半導體生產線受創比預期嚴重，對價格極為敏感的下游系統廠，會立即跟進，促使更強勁的買盤大舉湧出。

記憶體業者表示，受智慧手機、伺服器、個人電腦等終端應用銷售不佳影響，三星、SK海力士、美光和東芝半導體等NAND晶片主要製造商首季持續降價消化庫存，導致報價跌落現金成本之下，本季已因庫存大幅下降而放緩降價速度。

另一方面，去年以來NAND Flash價格跌幅逾六成，價格跌深後，正醞釀反彈契機，如今東芝半導體五座工廠生產受創，加上華為在美國給予三個月寬限期大舉在市場增加NAND Flash備貨，將助長市場反彈力道。整體而言，下半年報價反彈機會已升高。