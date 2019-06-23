親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

長榮宣布：已有空服歸隊 增飛峇里島、曼谷班機疏運

SK海力士傳暫緩擴產 DRAM業利多

2019-06-23 22:15經濟日報 記者簡永祥╱即時報導

繼三星和美光之後，南韓記憶體大廠SK海力士也決定放緩大陸無錫DRAM新廠原訂每月高達18萬片產能的增產腳步，有助消除市場對市場短期供過於求疑慮，讓DRAM價格跌勢收斂。

法人指出，三星、海力士、美光是全球前三大DRAM廠，市占總和超過95%，三家業者擴產放慢，有助市場供給獲得節制，下半年旺季市況可望邁入正向循環，對南亞科等台廠有利。

記憶體業者表示，三大記憶體廠同步放緩DRAM增產，似乎也感受到美中貿易戰不確定因素提高，使得下游買氣減弱，三大DRAM廠庫存同步升高，若不放緩產能增建速度，恐讓短期供過於求難紓解，價格無法止跌。

業者分析，目前三大廠DRAM業務仍處於獲利，也是各公司目前最主要的獲利來源，若不嚴控產能，恐將導致獲利持續下滑。三大廠先後放滿擴產腳步，最主要還是讓市場供給有所節制，驅動市況朝正向發展，以利自家公司DRAM業務維持穩健獲利局面。

根據韓媒Investor報導，SK海力士原訂斥資9,500億韓元（約8億美元），在中國大陸無錫C2廠旁，增建C2F廠生產DRAM，新廠已在今年4月完工，原定第3季以10奈米全面量產，月產能可達18萬片。

消息人士透過，SK海力士考量美中貿易戰導致智慧手機、伺服器和個人電腦需求下滑影響DRAM需求，決定延後新產能全面啟動時程。SK海力士去年營收近40%來自中國，其中華為占比即達12%。

業界人士指出，今年首季以來，三星、美光都感受到DRAM庫存水位升高壓力，三星並在首季發動價格戰，搶回不少市占；美光本季面臨作帳壓力 ，跟進降價消化庫存，都加大上半年DRAM跌勢。

業者表示，DRAM價格經歷前波猛烈的跌勢後，近期已見需求回溫。首先，過去幾個月需求停滯的北美伺服器市場買氣陸續回溫；至於消費電子產品和電腦產品，也因下半年英特爾中央處理器（CPU）缺貨問題逐步，系統廠也開始擴大備貨需求。

各大記憶體廠和模組廠仍看好DRAM和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）長期發展，主因進入第五代行動通訊（5G）和人工智慧（AI）時代，不管無論雲端伺服器和邊綠運算，都需要記憶體作為高速運算和儲存元件。目前二大記憶體下跌，純因短期需求急凍，但未來應用需求仍會在各領域遍地開花，二大記憶體已躋身半導體關鍵元件，長期發展可期。

DRAMSK海力士快閃記憶體
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

郭台銘：鴻海是政府認證高薪企業！優於台積電、大立光

2019-06-23 16:58

周玄昆用大數據輔助 讓「真好玩」華麗轉身

2019-06-23 14:04

鈺創董事長盧超群兄弟父子同心 科技生技一家親

2019-06-23 13:57

PCB廠瀚宇博德董事長焦佑衡 書生外表藏冒險魂

2019-06-23 13:53

打敗聯發科！晶焱平均薪資281.6萬稱霸半導體廠

2019-06-23 13:44

軟銀創辦人孫正義：AI時代 人須學習與改變

2019-06-23 00:15

孫正義：安謀未終止與華為合作

2019-06-23 00:11

孫正義：人工智慧…投資新焦點

2019-06-23 00:10

財經觀點／校園育成人才 普及數位科技

2019-06-22 23:51

遊戲社交夯、AI說人話 解析米克第25年報告必追6大新創

2019-06-21 09:46

工業3.5準智慧系統就位 工業4.0方能乘勢起飛

2019-06-21 08:32

與Apple Watch相比 努比亞腕機是創新還是雞肋？

2019-06-20 14:50

攻入日本市場、吸引Google合作 股本才3億的它憑什麼做到？

2019-06-19 13:20
看更多

熱門文章

台灣空運史最大癱瘓 王明鉅：資方寧可賠錢不會讓步

2019-06-23 07:41

長榮空服員罷工 長榮飯店員工罵：不知感恩的小公主

2019-06-23 10:20

罷工第4天 長榮空服員 願有條件回談判桌

2019-06-23 01:05

看空服員罷工 資深長榮人：資方輸了還需勞方嗎

2019-06-23 17:24

再怕霸凌都要說...長榮工會空姐 淚談不罷工心聲

2019-06-23 16:48

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

2019-06-23 21:40

空服員比地勤慘？勞動部臉書被灌爆了

2019-06-23 11:17

影／「請不要責怪地勤」罷工空服員致意地勤反被要求回工作崗位

2019-06-23 16:09

傳長榮空服反悔想服勤 工會：只有一人想拿回罷工三寶

2019-06-23 10:44

長榮罷工72小時過去 工會聲明：日支費可協商

2019-06-23 21:21

台空運史最大癱瘓！長榮空服罷工 7月前累計取消875班

2019-06-23 10:10

許銘春扯罷工有關飛安 航空界跳腳「提油救火」

2019-06-23 14:11

長榮宣布：已有空服歸隊 增飛峇里島、曼谷班機疏運

2019-06-23 21:08

長榮罷工癱瘓六成運能 林佳龍：華航已放大這兩班機型

2019-06-23 14:44

長榮罷工持續延燒 旅遊業者：忍無可忍不惜上街頭「反罷工」

2019-06-23 16:03

長榮提10多張委託書稱「空姐想回家」 工會質疑真偽

2019-06-23 18:47

月底影響17萬人 旅行業：1次長榮罷工抵2次華航罷工

2019-06-23 14:08

交部拋罷工要有授權期 空服工會：比預告期介入更嚴重

2019-06-23 13:35

空服員罷工晚會士氣高 各地工會站台相挺

2019-06-23 22:00

長榮航空維持4成運能 交部盼29日前結束罷工

2019-06-23 12:41

籲資方拿出誠意 長榮空服員大雨中持續罷工

2019-06-23 15:53

空服員工會行動表達支持地勤 地勤未有回應

2019-06-23 15:29

長榮空服員罷工第四天 高醫大學生送打氣信加油

2019-06-23 10:38

長榮空服罷工第四天 大雨澆不熄抗議決心

2019-06-23 10:33

空服員罷工團結晚會 1空服員宣布在3樓「高空抗爭」

2019-06-23 22:35

長榮空服罷工衝擊大 預告期喬不攏交部再拋授權期

2019-06-23 11:54

交長拋罷工預告期 明訂起訖日

2019-06-23 01:13

罷工將成長期戰？ 工會設闢謠小組

2019-06-23 18:22

油價24日起漲0.2元 95無鉛28.7元

2019-06-23 12:15

長榮空服員持續罷工 不畏風雨千人堅持

2019-06-23 20:31

孫正義：安謀未終止與華為合作

2019-06-23 00:11

長榮罷工第4天 旅客運能提升3%

2019-06-23 10:28

長榮罷工事件 賴香伶挺工會挨批作秀

2019-06-23 21:32

打敗聯發科！晶焱平均薪資281.6萬稱霸半導體廠

2019-06-23 13:44

包正豪談長榮罷工：勞工不爭權 只會不斷被欺壓

2019-06-23 19:25

鄭運鵬：反對民航業增訂罷工預告期 除非降罷工門檻

2019-06-23 11:30

禁搭便車僵局 學者：效國外可解套

2019-06-23 21:05

影／長榮突襲罷工！國民黨嗆交長下台 旅行業要「反罷工」

2019-06-23 17:16

罷工4天衝擊6.5萬人 台灣空運史最大癱瘓

2019-06-23 01:10

郭台銘：鴻海是政府認證高薪企業！優於台積電、大立光

2019-06-23 16:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top