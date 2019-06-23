SK海力士傳暫緩擴產 DRAM業利多

2019-06-23 22:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱即時報導



繼三星和美光之後，南韓記憶體大廠SK海力士也決定放緩大陸無錫DRAM新廠原訂每月高達18萬片產能的增產腳步，有助消除市場對市場短期供過於求疑慮，讓DRAM價格跌勢收斂。

法人指出，三星、海力士、美光是全球前三大DRAM廠，市占總和超過95%，三家業者擴產放慢，有助市場供給獲得節制，下半年旺季市況可望邁入正向循環，對南亞科等台廠有利。

記憶體業者表示，三大記憶體廠同步放緩DRAM增產，似乎也感受到美中貿易戰不確定因素提高，使得下游買氣減弱，三大DRAM廠庫存同步升高，若不放緩產能增建速度，恐讓短期供過於求難紓解，價格無法止跌。

業者分析，目前三大廠DRAM業務仍處於獲利，也是各公司目前最主要的獲利來源，若不嚴控產能，恐將導致獲利持續下滑。三大廠先後放滿擴產腳步，最主要還是讓市場供給有所節制，驅動市況朝正向發展，以利自家公司DRAM業務維持穩健獲利局面。

根據韓媒Investor報導，SK海力士原訂斥資9,500億韓元（約8億美元），在中國大陸無錫C2廠旁，增建C2F廠生產DRAM，新廠已在今年4月完工，原定第3季以10奈米全面量產，月產能可達18萬片。

消息人士透過，SK海力士考量美中貿易戰導致智慧手機、伺服器和個人電腦需求下滑影響DRAM需求，決定延後新產能全面啟動時程。SK海力士去年營收近40%來自中國，其中華為占比即達12%。

業界人士指出，今年首季以來，三星、美光都感受到DRAM庫存水位升高壓力，三星並在首季發動價格戰，搶回不少市占；美光本季面臨作帳壓力 ，跟進降價消化庫存，都加大上半年DRAM跌勢。

業者表示，DRAM價格經歷前波猛烈的跌勢後，近期已見需求回溫。首先，過去幾個月需求停滯的北美伺服器市場買氣陸續回溫；至於消費電子產品和電腦產品，也因下半年英特爾中央處理器（CPU）缺貨問題逐步，系統廠也開始擴大備貨需求。

各大記憶體廠和模組廠仍看好DRAM和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）長期發展，主因進入第五代行動通訊（5G）和人工智慧（AI）時代，不管無論雲端伺服器和邊綠運算，都需要記憶體作為高速運算和儲存元件。目前二大記憶體下跌，純因短期需求急凍，但未來應用需求仍會在各領域遍地開花，二大記憶體已躋身半導體關鍵元件，長期發展可期。