日首富孫正義演講精華(上)

2019-06-23 17:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱惠恩 ╱即時報導



日本軟銀集團創辦人孫正義為2018年日本首富，應國民黨總統初選參選人郭台銘之邀，22日首次來台並發表專題演講。孫正義表示自己20多年來獲利，每年複合成長率達44%，秘訣就是宏觀的檢視整體產業趨勢，他以網路流量跟網路公司市值大幅成長為例子，說明自己過去投資阿里巴巴等公司的決策。