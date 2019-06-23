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日首富孫正義演講精華(下)

2019-06-23 17:43經濟日報 記者邱惠恩╱即時報導

日本軟銀集團創辦人孫正義為2018年日本首富，應國民黨總統初選參選人郭台銘之邀，22日首次來台並發表專題演講。他分享自己的投資策略，就是「專注大趨勢、不看小細節」。他表示，過去25年來是網路資訊時代，但他卻錯過投資亞馬遜、百度、ebay等公司，造成極大的遺憾。如今，AI(人工智慧)開啟一個新的產業革命時代，孫正義說「不能再重蹈覆轍」，因此軟銀願景基金準備了一千億美元，投資AI獨角獸公司，希望藉著投資「讓人類因為AI獲得更好的生活」。

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