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郭台銘：鴻海是政府認證高薪企業！優於台積電、大立光

2019-06-23 16:58經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

剛卸任鴻海董事長一職的國民黨2020總統代表侯選人郭台銘馬不停蹄，今日在下午於臉書上指出，鴻海集團的薪資水準優，旗下鴻準是台灣上市櫃公司去年員工平均薪資596萬元奪下最佳員工待遇公司寶座，鴻海也不遑多讓，以323.5萬元排名第六，若扣除投控公司，則鴻海晉升至第二名；另股王大立光排150名，權王台積電則以200萬元排名第21，郭台銘強調「鴻海是政府認證的高薪企業」，強調集團的布局，可以讓台灣在AI時代中脫穎而出。

郭台銘表示，在贏得世界的掌聲之前，都是先學會在逆境中前進，才懂得怎麼贏。沒有人天生就是贏家，只要永不放棄，就沒有人能擊倒你。這是我45年經營事業的心法。現今的台灣面對世界局勢動盪，經濟轉型的艱困時刻，不是只靠一個人，而是所有人對國家的信念，對自己的信心，就像運動家精神一樣，面對挫折，永不放棄。

郭台銘指出，要怎麼幫助台灣贏，是我選擇在此刻挺身而出的信念與使命，由證交所公布鴻海集團中鴻準是全台灣上市櫃公司去年員工平均薪資596萬元奪下最佳員工待遇公司寶座，鴻海也不遑多讓，以323.5萬元排名第六，若扣除投控公司，則鴻海晉升至第二名；另股王大立光排150名，權王台積電則以200萬元排名第21，鴻海是政府認證的高薪企業，另外我長期實際投入台灣各方面的協助：投資人才、投資高雄、投入社會醫療，偏鄉教育，有機農業，關注下一代的競爭力，讓台灣可以在AI時代中脫穎而出。

郭台銘進一步指出，我做事一向起而行，昨天邀請孫正義社長舉辦投資論壇，要為台灣各種要破產的年金找出路，蔡總統隨意抹煞我對台灣的努力與貢獻，希望蔡總統可以好好關注中美貿易戰，科技戰對台灣的影響，找出因應未來10年台灣的發展策略以及目前面臨出口連七黑的問題，而不是每天打口水戰，轉移自己施政無能的焦點。

「台灣要贏，相信郭台銘！我會將我45年來累積的經驗與人脈，全部奉獻給中華民國！與全台灣一起奮力拼，讓台灣再度發光！」

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