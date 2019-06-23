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中華電信董座謝繼茂：中華電信將拚5G可以率先開台

2019-06-23 16:45經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

電信龍頭中華電信對於5G頻譜勢在必得，中華電信董事長謝繼茂表示，已成立5G專案小組，專責頻譜策略及法規研究，盼取得最具效益的頻譜，建設半年後，要拚5G可以率先開台。

但對於市場有業者擔憂標金衝高，謝繼茂表示，因為政府開放5G共頻、共網、共見，因此預期5G頻譜競標，應該不會像4G這個激烈。

為了爭取5G頻譜，中華電信已經成立專案小組，研究5G頻譜及相關釋照法規，謝繼茂表示，5G技術設計100M頻率頻寬，可以發揮最好效益，因此會朝向最有效率的方向爭取頻譜。外界普遍認為中華電信將標滿100M。

謝繼茂表示，政府開放共網、共頻、共建，可以減少投資等等，過去經驗也看到台灣大跟亞太電信的合作模式，可以帶來獲利，這些都是可以透過商業協商來談的事情，中華電信將自己取得頻譜，自己建設網路，再把網路租用給其他電信及垂直網路業者。

由於外界也擔憂兩小（台灣之星、亞太電信）如果沒標到頻譜，也沒借到網路，難以參進5G市場商機，謝繼茂說，當然不會以這種方式（不出租網路）來擋人家生路，預期三大電信業者（中華電信、台灣大、遠傳）對於頻譜都有自己的想法，兩小會朝向借網路的這樣的方向發展。

謝繼茂表示，中華電信將在取得頻譜之後，盡快建設網路，根據過去經驗，至少建設半年以上。過去中華電信在4G網路率先開台，謝繼茂表示，希望5G可以率先開台。

而國家通訊傳播委員會（NCC）規定五年完成50%人口涵蓋的建設義務，謝繼茂坦承，以3.5GHz頻譜，要達成這個目標有點挑戰，但還好人口滿集中，先以人口密集的地區開始建設，台北市400多萬人，加上桃園、台中、台南、高雄等六都，差不多就是50%的人口涵蓋。

而外界也預估5G的頻譜及網路建設總和，將比4G高出數倍，謝繼茂表示，過去中華電信4G頻譜成本就600億元，5G頻譜還未得知，而網路建設部分，根據韓國經驗，網路建設約成本約為4G的2.5到3倍，當然希望隨著設備陸續成熟，採購成本也可望降低，當年4G頻譜釋出，設備很成熟，採購成本也比較便宜。

中華電信自2014年以來行動網路資本支出以4G為主，3G為輔，加計今年資本支出，累計六年資本支出約552億元，市場預期，中華電信未來五年投入5G網路建設的資本支出也將逾500億元之譜。

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