鈺創董事長盧超群兄弟父子同心 科技生技一家親

2019-06-23 13:57 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張瑞益



鈺創董事長盧超群。 記者張瑞益／攝影 分享 facebook

鈺創董事長盧超群和哥哥盧志遠都是台灣科技產業界，早期為台灣半導體產業打下基礎的產業先驅之一，直至目前他對科技產業的建言也仍是業界關注的焦點，而他的二個兒子也都生技和科技領域發光發熱，一家四人分別在科技界及生技領域貢獻所學，是國內業界少見情況。

兩兄弟貢獻半導體業

盧超群與哥哥盧志遠均是美國名校的理工博士，也是全球著名的電機學會院士，盧超群並創立鈺創科技、共同創設創意電子及欣銓科技；盧志遠則擔任旺宏公司總經理並擔任欣銓科技董事長，兩兄弟貢獻台灣及世界半導體業界相當多。

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盧超群當年就讀台大電機系，以第一名成績畢業，最後在史丹福大學獲頒碩、博士學位，進入美國IBM研發中心工作，並開發出創新型3D半導體記憶體細胞，並設計出當時全世界速度最快的DRAM產品。回台後參與國家次微米計畫，創立鈺創科技公司。

盧超群的哥哥盧志遠曾參與台灣國家型次微米計畫，提升台灣半導體在SOC及DRAM IC產研方面的研發、製造與設計能力，盧志遠過去擔任世界先進、旺宏等公司總經理並擔任欣銓科技董事長。

兩兒也有傑出成就

盧超群常在公開場合談及兒子，總掩不住驕傲，「在科技界不少人認識我，但是我的兒子，現在知名度比我還高。」盧超群的兒子盧冠達，曾被麻省理工的百年期刊《技術評論》評為世界青年科技創新家，也曾被喻為「波士頓最火紅創業家」，現在已是MIT（麻省理工學院）副教授。

盧超群的小兒子盧冠杰，創業表現同樣傑出，2017年，盧冠杰在新加坡成立Engine Biosciences生技公司，去年就募得1,000萬美元，創下東南亞新創公司募資最高記錄。

家訓：上進心、自信心

父子二代分別在科技、生技及新創領域發光發熱，常有人問起，是什麼樣的教育能夠培養出傑出的一家人？盧超群常說，其實他的教育理念很開放，同時，也是秉持當年媽媽對他的要求，就要有「上進心、自信心」。

盧超群回憶說，小時候媽媽對教育很開放的，從小培養他們兩件事，第一件是她要求要有上進心。她常讓他們兄弟倆感覺被人期待，在這個過程中，即使做錯她也不苛責，但因為你想要符合期待的這個力量蠻大，隱約地可以形成一股推力，也就自然而然的成為上進心；第二件是她既然放手讓他們做，就培養他們有自信心，對自己要求去嘗試與努力。