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軟銀創辦人孫正義：AI時代 人須學習與改變

2019-06-23 00:15聯合報 記者鐘惠玲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘（右）與日本軟銀創辦人孫正義（左），昨天一同出席「G2 and ...
鴻海創辦人郭台銘（右）與日本軟銀創辦人孫正義（左），昨天一同出席「G2 and Beyond：全球產業秩序的解構與創新」。 記者許正宏／攝影
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鴻海創辦人郭台銘與日本軟銀創辦人孫正義昨同台對談，這也是孫正義首次在台公開演講。孫正義指出，目前正是典範轉移時刻，人工智慧（AI）是人類有史以來最重大的革命，但AI不會取代人類，因為人類會學習與改變，適應新的世界。

郭台銘與孫正義昨出席電子時報舉辦的「G2 and Beyond：全球產業秩序的解構與創新」論壇活動，現場也有不少各界重量級人士參與，包括鴻海新任董事長劉揚偉、副總裁呂芳銘、夏普社長戴正吳、群創總經理楊柱祥、行政院前院長張善政、日月光總經理暨執行長吳田玉、聯電共同總經理簡山傑等均與會。

孫正義在會中指出，現在正是典範轉移的關鍵時刻，一九○○年時，美國街上大多是馬車，只有一輛汽車，但是後來只相隔十多年，街上幾乎都是汽車，這是驚人的轉變，也就是典範轉移，後續等到二○三五年時，可預見街上可能大多都是自駕車，極少數才有人類駕駛。

孫正義說，歷經農業革命、工業革命後，進入資訊革命，過去廿五年來網路流量大幅成長一百萬倍，網路公司市值也幾乎同步快速成長，所以大家投資時其實不用太著重細節，而是要觀察大方向，那麼賺錢也就不難。例如在過去二十年，他投資很多網路公司，平均報酬率約百分之四十四。

孫正義強調，AI時代才剛要開始，投資人不要投資過去，要投資未來，接下來AI會影響每個產業，若AI持續進化，可能會是超級智能，將會非常聰明。而AI做得最好的就是預測，將這投注在生產力上，生產力會提高，用在服務上，人們不用開口，配置AI的智慧機器人就會先準備好。

他說，未來智慧機器人可以有多種不同尺寸與樣貌，可完成人類過往要完成的工作，例如在台灣，如果業界都利用智慧機器人來協助製造，人們就可以投入創意行銷與設計等，即使人口不多，也可以擁有製造端的地位。

另外，郭台銘則提到，他認為台灣的勞退等各種基金，投報率比較低，應該尋求提升投報率，如果由他來管理台灣這家公司，一定會請孫正義來指點，如何管理相關基金。

孫正義郭台銘行政院
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