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孫正義：AI是人類有史以來最重大的革命

2019-06-22 21:31經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

日本軟銀創辦人孫正義22日在台演講中指出，人工智慧（AI）是人類有史以來最重大的革命，但AI不會替代人類，因為人類會學習與改變，適應新的世界。AI並不是與人類競爭，而是輔助人類，可創造更美好的世界。

孫正義在演講中提到，現在正是典範轉移的關鍵時刻，1900年時，美國街上大多是馬車，只有極少汽車，但是後來只相隔十多年，街上幾乎都是汽車，這是驚人的轉變，也就是典範轉移，而後續等到2035年時，可預見街上可能大多都是自駕車，極少數才有人類駕駛。

孫正義表示，歷經農業革命、工業革命後，進入資訊革命，過去25年來網路流量大幅增長100萬倍，網路公司的市值也幾乎是同步快速成長，所以大家投資時其實不用太著重細節，而是要觀察大方向，那麼賺錢也就不難。例如在過去20年，他投資很多網路公司，平均報酬率是44％。

然後孫正義強調，現在是網路時代，而AI時代才剛要開始，投資人不要投資過去，要投資未來，接下來AI會影響每個產業，若AI持續進化，可能是超級智能，將會非常聰明。AI做得最好的就是預測，將這投注在生產上，生產力會提高，用在服務上，人們不用開口，配置AI的智慧機器人就會先準備好。

孫正義說，智慧機器人可有多種不同尺寸與樣貌，完成過往由人類完成的工作，例如在台灣，如果業界都利用智慧機器人來協助製造，人們就可以投入創意行銷與設計等，即使人口不多，也能擁有製造端的地位。

孫正義機器人智慧機
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