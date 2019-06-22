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許毓仁會晤高通高層 呼籲擴大投資台灣

2019-06-22 14:20經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

外媒日前引述業界消息指出，高通、英特爾等美國晶片製造商積極遊說美國政府，希望解除對華為的制裁禁令，讓供應鏈恢復正常供貨。

立法委員許毓仁近日赴美參加「國際領袖人才參訪計畫」，他在會晤高通全球事業部副總裁及政府關係部門協理時表示，美中貿易爭端儼然變成科技戰，台、美雙方並未因此得利，同時呼籲高通擴大投資台灣，一年釋出1,000位徵才名額。

許毓仁表示，川普政府封鎖華為，恐不利於未來5G標準的開發進度。高通高層也說，禁令將導致5G發展遲緩，廠商並不會因此得利，並呼籲台灣科技廠商要小心，注重避險布局。

根據中國大陸國家發改委發布的最新數據顯示，今年5月共審批核准固定資產投資的總投資金額達人民幣516億元，且主要集中在5G等高科技和交通等行業。

許毓仁認為，禁制令不但讓中國大陸有能力強化本土化科技的開發，恐怕也讓其他國家無法打入中國大陸市場；高通則建議，台灣應在政治與商業利益上找到平衡點。

日前，公平會宣布和高通達成和解，高通並承諾未來五年將投資台灣7億美元，許毓仁在會晤高通時也呼籲，應該加強台灣5G的本土採購，並與國發會合作成立「5G基金」，投資台灣相關產業發展。

許毓仁建議，高通擴大投資台灣，推動更多的產業併購，藉由導入台灣本土新創結合高通的科技技術，形成正向的企業併購，他並呼籲高通一年釋出1,000位的名額，擴大在台徵才。

圖／許毓仁國會辦公室提供
圖／許毓仁國會辦公室提供
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高通許毓仁5G貿易戰
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