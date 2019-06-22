東陽、和大龍頭轉身 變電動車夥伴典範

2019-06-22 14:05 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 黃淑惠 ／台北報導



汽機車零組件大廠東陽總裁吳永祥看好塑膠是輕量化最有利基材料。 記者黃淑惠／攝影 分享 facebook

國內的傳統汽車零組件廠對轉型成為電動車供應大廠都很積極，目前已經看到步入收割階段的業者較明顯還是龍頭大廠，和大集團、東陽集團都已成為傳統產業翻轉成為電動車產業的最佳典範。

全球最大的汽車AM（售後維修市場）塑膠零組件供應商東陽，已開始全面布局搶攻輕量化市場商機，隨著新能源車來臨，輕量化已成為趨勢，目前也有多款車開始採用塑膠外觀，取代厚重的鈑金件，塑膠是輕量化最好的原料之一。

塑膠質量輕、價格合理，而且經過近年來的研發，強度已經符合汽車外觀使用標準，東陽在汽車塑膠輕量化的布局已經有多年的歷史，東陽在台灣、大陸廣州設立開發技術中心，發展輕量化新技術、新工法、新產品，專攻兩岸及全球汽車內外裝部品及新能源車，成為推動東陽營收新動能。

另外新能源車關鍵部品塑件商機大，東陽集團也將投入輕量化技術的發展，目前東陽已經承製的新能源車的共有11家20款；無論汽車未來如何發展，對追求「輕量化」需求只增不減，東陽研發技術包括引擎蓋、葉子板、車門板等汽車外部鈑件，都可以用塑料製作，還可以直接轉為生產引擎蓋、車門板等大型零件，無須額外投資。

和大電動車表現一直讓市場驚豔，已成為國內少數打入電動車廠的零組件供應商，和大也全面新增產能搶攻商機，全力朝著成為全球汽車產業發展電動車的重要夥伴，和大新產能加入，訂單成長下，今年度的營收、獲利順利再創高峰，和大2020年營收目標挑戰百億元。

在電動車的傳動系統生產技術上還是遙遙領先，且步入收割階段，這是和大跟Tesla（特斯拉）花很多年才找出的最佳合作模式，不易被取代，例如今年又有韓國零組件廠因無法達到Tesla標準，訂單在第四季又轉回和大手上。

另外，為滿足後續電動車客戶所需產能及下半年客戶訂單逐月產能擴大的需求，除了現有嘉義廠房已購置多組最先進熱處理滲碳爐，8月起陸續進廠安裝，預計9月可正式投產；隨著和大打入供應鏈後，未來還有其他車廠的電動車訂單加持，營收成長可期，這也是電動車新市場新商機所產生的新供應模式。