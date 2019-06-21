郭台銘深夜接機孫正義：盼助勞退基金把餅做大

2019-06-21 23:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘今日深夜接機軟銀集團創辦人孫正義時提到，此次盼望由願景基金的投資經驗來「協助把勞退基金的餅做大。」

鴻海集團過往在2017年參股軟銀集團籌設的願景基金，2018年鴻海並申請匯出5.1億美元投資軟銀願景基金，鴻海科技集團當時發布聲明強調，投資是為促進新創與技術變革，前瞻科技生活的新樣貌。