PTT創世神杜奕瑾當選中華電信獨董

2019-06-21 22:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



中華電信21日舉行股東會，完成董事及獨立董事選舉，有PTT創世神之稱，現任台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾成為獨董之一。 圖／清大提供 分享 facebook

中華電信6月21日舉行股東會，員工股東輪番上陣發言，馬拉松式股東會從早上9點開始，舉行13個小時又33分鐘，在晚上10點33分散會。

中華電信股東會通過每股配發4.479元現金股利，同時完成董事及獨立董事選舉，有PTT創世神之稱，現任台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾成為獨董之一。

中華電信去年營收2,154.8億元，年減5.3%，年度資本支出為285.5億元，歸屬於母公司業主之淨利為355億元，每股稅後純益為4.58元，其中轉投資收益達17.7億元，股東會也通過每股配發4.479元現金股利，中華電信今日上漲1元，收113.5元，現金殖利率近4%。

中華電信股燈會完成董事及獨董選舉，獲選獨董名單包含現任獨董暨AAMA台北搖籃計畫共同創辦人/校長顏漏有、現任獨董暨蕃薯藤創辦人陳正然、現任獨董暨法譽聯合律師事務所主持律師林玉芬、現任獨董暨清華大學電機工程學系系主任呂忠津以及杜奕瑾。

一般董事名單則有董事長兼謝繼茂、財務長郭水義、交通部政務次長黃玉霖、交通部會計處長張信一、交通部參事黃荷婷、交大副校長陳信宏及東吳大學法律專任教授兼學務長蕭宏宜、勞工董事代表潘進財。

杜奕瑾成為中華電信董事會中的年輕一代的代表，也將是中華電信未來拚AI人工智慧的關鍵人物。日前謝繼茂就曾說過，是看重杜奕瑾在AI專長、想法以及他帶領的台灣人工智慧實驗室。

謝繼茂認為，AI非常重要，將應用在各種地方，盼杜奕瑾加入董事會後，可以以更高的高度，在AI基礎技術及商業應用上，給中華電信更多的意見。